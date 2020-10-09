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    «Алания» отойдет от поражения в Самаре?

    «Алания» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Волгарь»
    Игрок «Алании»
    В пятницу, 9 октября, во Владикавказе на стадионе «Спартак» в 14-м туре первенства первой российской лиги «Алания» сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Волгарь».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2020 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Алания»

    «Алания» с 23 набранными очками по итогам 13 туров розыгрыша первой российской лиги идет на шестой позиции в турнирной таблице, уступая три балла зоне плей-офф.

    В минувшем игровом дне владикавказцы потерпели выездное фиаско от «Крыльев Советов» (0:2). Этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой шесть раз выигрывали.

    Перед проигрышем в Самаре «красно-желтые» в родных стенах поочередно одолели дубль «Спартака» (2:1) и ивановский «Текстильщик» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в текущем розыгрыше ФНЛ «Алания» трижды победила и раз проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 10:6.

    «Волгарь»

    «Волгарь» с 17 зачетными пунктами располагается на 13 строке в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись всего на три очка от зоны вылета.

    Клуб из Астрахани не проигрывает в рамках первенства вот уже в пяти играх подряд, четыре из которых он выиграл.

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  • 04/10/2020

    • В минувшем туре коллектив на своей территории обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1, а перед этим была минимальная победа над брянским «Динамо» (1:0) в гостях.

    В текущем чемпионате «Волгарь» вне родных стен выиграл две встречи при пяти проигрышных результатах, разница мячей — 6:9.

    В минувшем сезоне эти коллективы играли между собой дважды. Оба раза выиграла «Алания» на своем поле: 4:1 в Кубке страны и 3:0 в рамках ПФЛ.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.90, победа «Волгаря» — 3.10, ничья — 3.20.

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    Прогнозируем, что «Алания» в родных стенах, обладающая более качественным составом, обыграет гостей из Астрахани.

    Наша ставка на этот поединок — П1. 0

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    «Алания» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года. Прогноз на «Алания» — «Волгарь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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