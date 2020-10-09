«Алания» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

В пятницу, 9 октября, во Владикавказе на стадионе «Спартак» в 14-м туре первенства первой российской лиги «Алания» сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Волгарь».

«Алания»

«Алания» с 23 набранными очками по итогам 13 туров розыгрыша первой российской лиги идет на шестой позиции в турнирной таблице, уступая три балла зоне плей-офф.

В минувшем игровом дне владикавказцы потерпели выездное фиаско от «Крыльев Советов» (0:2). Этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой шесть раз выигрывали.

Перед проигрышем в Самаре «красно-желтые» в родных стенах поочередно одолели дубль «Спартака» (2:1) и ивановский «Текстильщик» (3:1).

Все прогнозы на футбол

На своей арене в текущем розыгрыше ФНЛ «Алания» трижды победила и раз проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 10:6.

«Волгарь»

«Волгарь» с 17 зачетными пунктами располагается на 13 строке в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись всего на три очка от зоны вылета.

Клуб из Астрахани не проигрывает в рамках первенства вот уже в пяти играх подряд, четыре из которых он выиграл.

В минувшем туре коллектив на своей территории обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1, а перед этим была минимальная победа над брянским «Динамо» (1:0) в гостях.

В текущем чемпионате «Волгарь» вне родных стен выиграл две встречи при пяти проигрышных результатах, разница мячей — 6:9.

В минувшем сезоне эти коллективы играли между собой дважды. Оба раза выиграла «Алания» на своем поле: 4:1 в Кубке страны и 3:0 в рамках ПФЛ.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.90, победа «Волгаря» — 3.10, ничья — 3.20.

Прогнозируем, что «Алания» в родных стенах, обладающая более качественным составом, обыграет гостей из Астрахани.

Наша ставка на этот поединок — П1. 0