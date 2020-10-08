Исландия — Румыния. Прогноз (к. 2.00) и ставки на квалификацию к Евро-2020 октября 2020 года

8 октября в полуфинальном стыковом матче Евро-2020 сборная Исландии в Рейкьявике сыграет с национальной командой Румынии. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Исландия — Румыния.

Исландия

После удачных 2016 и 2018 годов, когда Исландия участвовала в финальных частях ЧЕ и ЧМ, затем успехи северян пошли на спад.

В дебютной Лиги наций «викинги» проиграли все четыре матча Бельгии и Швейцарии с общим счетом 1:13. В отборе на континентальное первенство исландцы заняли третье место в группе Н, оказавшись позади Франции и Турции.

И только благодаря квоте ЛН они получили шанс через стыковые матчи пробиться в финальную часть Евро-2020.

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В сентября Исландия провела два матча в рамках Лиги наций. Сначала она уступила дома Англии (0:1), а затем был разгром на выезде от Бельгии (1:5). Но стоит отметить, что оба этих матча подопечные Хамрена играли далеко не в оптимальном составе.

Румыния

Сборная Румынии в дебютном розыгрыше Лиги наций заняла второе место в своем квартете, трижды победив при трех ничьих, отстав от первой Сербии лишь на два очка.

В традиционном отборочном цикле к чемпионату Европы «трехцветные» стали лишь четвертыми из шести команд, оказавшись позади Испании, Швеции и Норвегии.

Новый розыгрыш Лиги наций румыны с новым наставником начали хорошо. В стартовом поединке они дома расписали мировую с Северной Ирландией (1:1), после чего в гостях переиграли Австрию со счетом 3:2.

Единственный раз эти сборные пересекались в отборе к ЧМ-1998 года. И тогда румыны дважды разгромили островитян по 4:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Исландии — 2.68, победа Румынии — 2.98, ничья — 3.18.

Проход: Исландии — 1.87; Румынии — 2.00.

Исландия после ЧМ 2018 скатилась до уровня середняка, а румыны после смены наставника показали неплохой футбол . Прогнозируем, что сборная Румынии пройдет исландский барьер. Наша ставка на эту игру — проход Румынии. 0