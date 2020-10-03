«Урал» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата России 3 октября 2020 года

В субботу, 3 октября, в рамках 10-го российской Премьер-лиги в Екатеринбурге местный «Урал» сыграет с московским ЦСКА. Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Урал» — ЦСКА.

«Урал»

Перед стартом 10-го тура «Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 10 баллов. От опасной зоны коллектив отделяет всего три очка.

В прошлые выходные «шмели» проиграли на выезде «Ахмату» со счетом 0:2. Этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

В этот период клуб из Екатеринбурга в чемпионате страны на своей территории обыграл 3:1 «Химки» и расписал мировую 1:1 с «Зенитом», а также разгромил 3:0 в Ульяновске «Волгу» в Кубке России.

Все прогнозы на РПЛ

В текущем первенстве «Урал» дома уступил лишь раз, еще на старте сезона «Динамо» (0:2). Еще дважды он праздновал виктории и два раза сыграл вничью, разница мячей — 6:5.

ЦСКА

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 16 набранными пунктами идет на четвертой позиции, отставая от первой строки на четыре балла.

В минувшем туре «армейцы» проиграли в дерби на своем стадионе «Локомотиву» со счетом 0:1, прервав тем самым 4-матчевую победную и 5-матчевую беспроигрышную серию.

Три из четырех викторий были одержаны в рамках РПЛ, где москвичи одолели на выезде 3:0 «Ахмат» и 1:0 «Уфу», а также в родных стенах «Спартак» со счетом 3:1.

На данный момент у ЦСКА первая гостевая статистика в лиге. Команда выиграла три встречи при одной мировой и поражении, разница забитых и пропущенных — 8:3.

В минувшем розыгрыше РПЛ ЦСКА победил в Екатеринбурге (3:0), а в Москве оппоненты сильнейшего не выявили — 1:1. Отметим, что в рамках чемпионата страны «Урал» еще никогда не обыгрывал «армейцев».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.

На викторию «Урала» дают — 6.30, ничья оценена — в 3.94.

С лидерами первенства «шмели» в этом сезоне играют пока очень хорошо, поэтому рискнем в этом матче поставить на то, что «Урал» дома не проиграет ЦСКА. 0