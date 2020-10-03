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    «Урал» вновь отберет очки у фаворита?

    «Урал» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата России 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — ЦСКА
    «Урал» — ЦСКА
    В субботу, 3 октября, в рамках 10-го российской Премьер-лиги в Екатеринбурге местный «Урал» сыграет с московским ЦСКА. Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Урал» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Урал»

    Перед стартом 10-го тура «Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 10 баллов. От опасной зоны коллектив отделяет всего три очка.

    В прошлые выходные «шмели» проиграли на выезде «Ахмату» со счетом 0:2. Этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период клуб из Екатеринбурга в чемпионате страны на своей территории обыграл 3:1 «Химки» и расписал мировую 1:1 с «Зенитом», а также разгромил 3:0 в Ульяновске «Волгу» в Кубке России.

    Все прогнозы на РПЛ

    В текущем первенстве «Урал» дома уступил лишь раз, еще на старте сезона «Динамо» (0:2). Еще дважды он праздновал виктории и два раза сыграл вничью, разница мячей — 6:5.

    ЦСКА

    В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 16 набранными пунктами идет на четвертой позиции, отставая от первой строки на четыре балла.

    В минувшем туре «армейцы» проиграли в дерби на своем стадионе «Локомотиву» со счетом 0:1, прервав тем самым 4-матчевую победную и 5-матчевую беспроигрышную серию.

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  • 27/09/2020

    • Три из четырех викторий были одержаны в рамках РПЛ, где москвичи одолели на выезде 3:0 «Ахмат» и 1:0 «Уфу», а также в родных стенах «Спартак» со счетом 3:1.

    На данный момент у ЦСКА первая гостевая статистика в лиге. Команда выиграла три встречи при одной мировой и поражении, разница забитых и пропущенных — 8:3.

    В минувшем розыгрыше РПЛ ЦСКА победил в Екатеринбурге (3:0), а в Москве оппоненты сильнейшего не выявили — 1:1. Отметим, что в рамках чемпионата страны «Урал» еще никогда не обыгрывал «армейцев».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.

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    На викторию «Урала» дают — 6.30, ничья оценена — в 3.94.

    С лидерами первенства «шмели» в этом сезоне играют пока очень хорошо, поэтому рискнем в этом матче поставить на то, что «Урал» дома не проиграет ЦСКА. 0

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    «Урал» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата России 3 октября 2020 года. Прогноз на «Урал» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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