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    Сможет ли «Уфа» выиграть у «Ротора»?

    «Уфа» — «Ротор». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат России 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Ротор»
    «Уфа» — худшая команда РПЛ по пропущенными мячами
    «Уфа» встретится на своем поле с «Ротором» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч состоится 3 октября в Уфе, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Ротор».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Октября 2020 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.25
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    «Уфа»

    Опасения за «Уфы» все-таки были не напрасными. Команду Вадима Евсеева продолжает штормить. И в этом сезоне, похоже, придется бороться за выживание.

    В прошлом туре «Уфа» с треском проиграла «Зениту» — поездка в Санк-Петербург завершилась сокрушительным поражением со счетом 0:6. От надежной игры уифмской команды в обороне не осталось и следа.

    «Уфа» в девяти матчах пропустила 20 мячей — это худший показатель в лиге. При этом у команды Евсеева и с атакой конкретные проблемы — «Уфа» забила всего лишь пять мячей.

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    • Безвыигрышная серия «Уфы» составляет уже семь матчей, последняя победа была еще в середине августа. Дома в этом сезоне уфимцы еще не побеждали.

    «Ротор»

    Тем временем «Ротор» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Но к этому надо отнестись с пониманием. Волгоградская команда из-за коронавируса не смогла выйти на матчи с «Краснодаром» и «Ростовом». Вместо переноса двух матчей РПЛ присудила «Ротору» два технических поражения.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В первой игре после карантина команда Александра Хацкевича проиграла на своем поле казанскому «Рубину» (1:3). Рассчитывать на другой результат после карантина было бы странно, тем более с таким соперником.

    В целом же, по «Ротору» пока сложно делать какие-то глобальные выводы, но безнадежной команда из Волгограда точно не выглядит.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.00, на ничью за 3.36, а на «Ротор» — за 4.40.

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    За эту неделю «Ротору», скорее всего, удалось улучшить физическое состояние, команда снова может проводить тренировки в полном составе — это важно. Можно ли «Уфу» считать фаворитом предстоящего матча? Ни в коем случае. Команда Евсеева пропускает в среднем за матч чуть больше двух мячей, а для РПЛ это просто катастрофа.

    Тем удивительнее, что на коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.65. Мы выберем более осторожный вариант — больше 2,0 за 1.92. «Уфа» попробует выиграть, будет атаковать, и в итоге не только забьет, но и обязательно пропустит.

    Обе забьют за 2.24 — тоже довольно перспективный вариант. 0

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