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    Нанесет ли «Сельта» урон «Барселоне»?

    «Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Барселона»
    Ансу Фати
    В четверг, 1 октября, «Сельта» на своем поле примет «Барселону» в рамках четвертого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Виго на стадионе «Балаидос», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:30 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.15
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 5 очков.

    Команда из Виго в трех сыгранных турах одержала одну победу и дважды сыграла вничью.

    В первом туре подопечные Оскара Гарсии на выезде разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), который доигрывал встречу в меньшинстве. Затем «Сельта» у себя дома одолела «Валенсию» (2:1) благодаря дублю Яго Аспаса.

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    После этого галисийцы отправились в гости к «Вальядолиду» (1:1), с которым поделили очки.

    Среди травмированных у «Сельты» значатся Серхио Альварес, Рубен Бланко и Давид Хунка.

    «Барселона»

    «Барселона» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Примеры с 3 набранными очками.

    В этом сезоне «сине-гранатовые» успели провели всего один матч, в котором на своем поле разгромили «Вильярреал» (4:0).

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    После травм у «Барселоны» восстанавливаются Марк-Андре тер Штеген, Мартин Брэйтуэйт и Самюэль Умтити.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.55, победа «Сельты» — 5.80, ничья — 4.60.

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    Сложно судить о форме «сине-гранатовых» на основе всего одной сыгранной встречи в сезоне. Да, они уверенно расправились с «Вильярреалом», но стоит понимать, что игра прошла на «Камп Ноу», тогда как на выезде каталонцы уже давно выступают не очень уверенно.

    «Сельта» способна воспользоваться преимуществом домашних трибун, что может подтвердить «Валенсия», которая нарвалась на качественную игру коллектива Оскара Гарсии. Кроме того, галисийцы не проигрывают каталонцам на своем поле в течении пяти лет.

    Итак, мы не уверены, что хозяева наберут очки, но какой-то урон гостям они точно нанесут. Наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" в один мяч или ничья» за 2.04.

    Еще один интересный вариант — «тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.62. 0

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    «Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 октября 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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