«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 сентября 2020 года

30 сентября в 21:45 состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сойдутся «Эвертон» и «Вест Хэм». Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм».

«Эвертон»

«Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками, оказавшись далеко от еврокубковой зоны.

Во всех официальных играх этого сезона «Ириски» только побеждали. В АПЛ они на старте турнира в Лондоне одолели 1:0 «Тоттенхэм», а во втором туре дома с дебютным голом новичка Хамеса Родригеса разгромили 5:2 «Вест Бромвич».

В третьем туре была одержана победа над «Кристал Пэлас» (2:1) на выезде, благодаря чему находится среди лидеров с девятью очками.

Все прогнозы на АПЛ

Параллельно дружина Карло Анчелотти успешно выступает и в Кубке лиги, где поочередно крупно обыграла в 1/32 и 1/16 финала турнира представителей низших дивизионов «Солфорд» (3:0) и «Флитвуд» (5:2).

В общем, победная серия мерсисайдцев составляет шесть поединков кряду во всех турнирах.

«Вест Хэм»

Лондонская команда уже успела два раза сыграть в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала она спокойно разобралась с «Чарльтоном» на своем поле (3:0), а затем разгромила «Халл» (5:1).

Перед этим матчем «Вест Хэм» вышел на газон «Олимпийского» в рамках первой игры АПЛ. Но в противостоянии с «Ньюкаслом» «молотобойцы» потерпели поражение (0:2).

После матча в Кубке Лиги подопечные Дэвида Мойеса встретились с «Арсеналом» на «Эмирейтс» и проиграли «Канонирам» (1:2). В третьем туре, наконец, была добыта победа над «Вулвз» (5:1).

Тем самым за три тура Премьер-лиги «Вест Хэм» набрал три очка. В таблице чемпионата команда пока идет на 11 строчке.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,60, ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0