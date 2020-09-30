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    Прервет ли «Вест Хэм» победную серию «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вест Хэм»
    «Вест Хэм» прошел уже две стадии Кубка Лиги
    30 сентября в 21:45 состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сойдутся «Эвертон» и «Вест Хэм». Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Сентября 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 21:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками, оказавшись далеко от еврокубковой зоны.

    Во всех официальных играх этого сезона «Ириски» только побеждали. В АПЛ они на старте турнира в Лондоне одолели 1:0 «Тоттенхэм», а во втором туре дома с дебютным голом новичка Хамеса Родригеса разгромили 5:2 «Вест Бромвич».

    В третьем туре была одержана победа над «Кристал Пэлас» (2:1) на выезде, благодаря чему находится среди лидеров с девятью очками.

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    Параллельно дружина Карло Анчелотти успешно выступает и в Кубке лиги, где поочередно крупно обыграла в 1/32 и 1/16 финала турнира представителей низших дивизионов «Солфорд» (3:0) и «Флитвуд» (5:2).

    В общем, победная серия мерсисайдцев составляет шесть поединков кряду во всех турнирах.

    «Вест Хэм»

    Лондонская команда уже успела два раза сыграть в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала она спокойно разобралась с «Чарльтоном» на своем поле (3:0), а затем разгромила «Халл» (5:1).

    Перед этим матчем «Вест Хэм» вышел на газон «Олимпийского» в рамках первой игры АПЛ. Но в противостоянии с «Ньюкаслом» «молотобойцы» потерпели поражение (0:2).

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  • 28/09/2020

    • После матча в Кубке Лиги подопечные Дэвида Мойеса встретились с «Арсеналом» на «Эмирейтс» и проиграли «Канонирам» (1:2). В третьем туре, наконец, была добыта победа над «Вулвз» (5:1).

    Тем самым за три тура Премьер-лиги «Вест Хэм» набрал три очка. В таблице чемпионата команда пока идет на 11 строчке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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