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    Воспользуется ли «Боруссия» усталостью «Баварии»?

    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 1.70) и ставки на Суперкубок Германии 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
    «Бавария»
    Мюнхенская «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда в рамках Суперкубка Германии. Встреча состоится 30 сентября в Мюнхене, начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.
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    Футбол. Германия. Суперкубок 30 Сентября 2020 года
    Бавария
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    •  Бавария 21:30 Боруссия Д Боруссия Д
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    «Бавария»

    За последние пару месяцев «Бавария» собрала целую коллекцию трофеев, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    Победу в Кубке Германии команда Флика одержала еще в начале июля, обыграв в финале леверкузенский «Байер» со счетом 4:2.

    В конце августа мюнхенцы подняли над головой трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 (и выбив по пути «Челси», «Барселону» и «Лион»).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Новый сезон бундеслиги «Бавария» начала с домашнего уничтожения «Шальке» со счетом 8:0, после чего отбегала 120 минут в матче за Суперкубок УЕФА, одолев «Севилью» со счетом 2:1.

    Это сказалось — в последнем матче «Бавария» на выезде проиграла «Хоффенхайму» (2:4), потерпев первое поражение за 10 месяцев.

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    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундцы в прошлом сезоне финишировали на втором месте в Бундеслиге, на 13 очков отстав от «Баварии».

    Из Кубка Германии «Боруссия» вылетела еще в феврале, уступив в 1/8 финала «Вердеру» (2:3), а Лигу чемпионов покинула в марте, уступив в 1/8 финала ПСЖ (2:1 дома, 0:2 в гостях).

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    • После завершения сезона Бундеслиги, у «Боруссии» было время подготовиться к нову сезона, проведя ряд контрольных матчей.

    В августе были обыграны австрийские «Альтах» (6:0) и «Аустрия» (11:2), с немецкими «Бохумом» (1:3) и «Падерборном» (1:1) было сложнее.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В сентябре «Боруссия» в контрольном матче обыграла пражскую «Спарту» (2:1), после чего стартовала в розыгрыше Кубка Германии, разгромив «Дуйсбург» (5:0).

    В Бундеслиге дортмундцы начали с крупной домашней победой над менхенгладбахской «Боруссией» (3:0), но затем на выезде уступили «Аугсбургу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.95, а на победу «Боруссии» — 5.25.

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    В прошлом году «Бавария» в борьбе за этот трофей уступила дортмундской «Боруссии» (0:2), прервав тем самым серию из 3 побед в Суперкубках Германии. У каждой из команд по три трофея в битвах друг с другом.

    Мюнхенцев подкосил матч за Суперкубок УЕФА, к встрече с «Боруссией» они подойдут не в лучшей форме. Тем не менее, прогозируем, что «Бавария» не проиграет в основное время.

    В 9 из 10 предыдущих матчей в рамках Суперкубка Германии «Бавария» не сумела забить больше 2 голов. Интересны варианты для ставок: ТМ 3,5 за 1.90, и «обе забьют» за 1.45. 0

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    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 1.70) и ставки на Суперкубок Германии 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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