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    Что будет с сенсационным лидерством «Бетиса»?

    «Хетафе» — «Бетис». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Ла Лиги 29 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Бетис»
    «Бетис» идет на первом месте
    В 4-м туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 29 сентября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2020 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 22:30 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    По итогам сезона 2019/20 «Хетафе» занял восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, немного не дотянув до еврокубковой зоны.

    «Городские», к слову, неплохо выступили в прошлом розыгрыше Лиги Европы, где дошли до 1/8 финала, но проиграли «Интеру» (0:2).

    В сентябре «синие» победили в контрольных поединках «Фуэнлабраду» (2:1) и «Сарагосу» (2:0), а также уступили «Реалу» (0:6).

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    В первом туре нового сезона Примеры клуб победил дома «Осасуну» (1:0), а во втором разошелся миром с «Алавесом» (0:0). На сегодня он занимает седьмое место.

    «Бетис»

    Команда из Севильи перед стартом нового сезона провела три контрольных встречи. И в каждой зелено-белые вышли победителями.

    В конце августа «Бетис» переиграл «Кадис» (1:0). А в начале сентября подопечные Мануэля Пеллегрини одержали верх над «Альмерией» (2:0).

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    • В заключительной игре севильский клуб оказался сильнее «Гранада» (3:2). В новом сезоне эта команда также стартовала удачно.

    В первом туре Примеры «Бетис» разобрался с «Алавесом» (1:0), в следующем поединке Ла Лиги зелено-белые одолели «Вальядолид» (2:0). В 3-м туре «Огурцы» уступили дома «Реалу» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0

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    «Хетафе» — «Бетис». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Ла Лиги 29 сентября 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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