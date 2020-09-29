«Хетафе» — «Бетис». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Ла Лиги 29 сентября 2020 года

В 4-м туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 29 сентября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Бетис».

«Хетафе»

По итогам сезона 2019/20 «Хетафе» занял восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, немного не дотянув до еврокубковой зоны.

«Городские», к слову, неплохо выступили в прошлом розыгрыше Лиги Европы, где дошли до 1/8 финала, но проиграли «Интеру» (0:2).

В сентябре «синие» победили в контрольных поединках «Фуэнлабраду» (2:1) и «Сарагосу» (2:0), а также уступили «Реалу» (0:6).

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В первом туре нового сезона Примеры клуб победил дома «Осасуну» (1:0), а во втором разошелся миром с «Алавесом» (0:0). На сегодня он занимает седьмое место.

«Бетис»

Команда из Севильи перед стартом нового сезона провела три контрольных встречи. И в каждой зелено-белые вышли победителями.

В конце августа «Бетис» переиграл «Кадис» (1:0). А в начале сентября подопечные Мануэля Пеллегрини одержали верх над «Альмерией» (2:0).

В заключительной игре севильский клуб оказался сильнее «Гранада» (3:2). В новом сезоне эта команда также стартовала удачно.

В первом туре Примеры «Бетис» разобрался с «Алавесом» (1:0), в следующем поединке Ла Лиги зелено-белые одолели «Вальядолид» (2:0). В 3-м туре «Огурцы» уступили дома «Реалу» (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0