«Галатасарай» — «Хайдук». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Галатасарай» будет принимать «Хайдук». Игра пройдет на «Тюрк Телеком Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Хайдук».

«Галатасарай»

В четвертьфинале квалификации Лиги Европы стамбульская команда встретилась с «Нефтчи». В Баку турецкий клуб одержал победу (3:1).

А в чемпионате страны «Галатасарай» пока успел сыграть в двух матчах, в которых он набрал 6 очков и с разницей голов 5:1 возглавил таблицу.

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В первом туре турецкой Суперлиги желто-красные принимали «Газиантеп». На своем поле стамбульский клуб был сильнее (3:1).

Во втором матче чемпионата подопечные Фатиха Терима встретились с «Башакшехиром». Эта игра закончилась победой «Галатасарая» всухую (2:0).

«Хайдук»

Хорватская команда в четвертьфинале квалификации ЛЕ сыграла на выезде с «Реновой». Встреча с клубом из Северной Македонии закончилась победой гостей (1:0).

В домашнем первенстве «Хайдук» провел 4 матча, в которых набрал 7 очков и занял третье место в турнирной таблице.

На старте сезона в Хорватии подопечные Хари Вукаса одержали верх над клубом «Истра 1961» (2:0) и «Осиеком» (2:1).

29 августа «Хайдук» дома расписал мировую со «Славеном» (2:2), а 12 сентября белые потерпели поражение от «Динамо» Загреб (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.14, а на победу «Хайдука» — 5.40.

У себя дома турецкий клуб сумеет без проблем обыграть нестабильных соперников из Хорватии. Наши прогноз и ставка — победа «Галатасарая» с форой -1 за 1.87. 0