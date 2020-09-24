«Галатасарай» — «Хайдук». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

«Галатасарай»
В четвертьфинале квалификации Лиги Европы стамбульская команда встретилась с «Нефтчи». В Баку турецкий клуб одержал победу (3:1).
А в чемпионате страны «Галатасарай» пока успел сыграть в двух матчах, в которых он набрал 6 очков и с разницей голов 5:1 возглавил таблицу.
В первом туре турецкой Суперлиги желто-красные принимали «Газиантеп». На своем поле стамбульский клуб был сильнее (3:1).
Во втором матче чемпионата подопечные Фатиха Терима встретились с «Башакшехиром». Эта игра закончилась победой «Галатасарая» всухую (2:0).
«Хайдук»
Хорватская команда в четвертьфинале квалификации ЛЕ сыграла на выезде с «Реновой». Встреча с клубом из Северной Македонии закончилась победой гостей (1:0).
В домашнем первенстве «Хайдук» провел 4 матча, в которых набрал 7 очков и занял третье место в турнирной таблице.
На старте сезона в Хорватии подопечные Хари Вукаса одержали верх над клубом «Истра 1961» (2:0) и «Осиеком» (2:1).
29 августа «Хайдук» дома расписал мировую со «Славеном» (2:2), а 12 сентября белые потерпели поражение от «Динамо» Загреб (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.14, а на победу «Хайдука» — 5.40.
У себя дома турецкий клуб сумеет без проблем обыграть нестабильных соперников из Хорватии. Наши прогноз и ставка — победа «Галатасарая» с форой -1 за 1.87. 0