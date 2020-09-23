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    Пройдет ли «Ньюкасл» в следующий раунд Кубка Лиги?

    «Моркам» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Моркам» — «Ньюкасл»
    Команда Брюса уже прошла один раунд Кубка Лиги
    В 1/16 финала Кубка английской лиги «Моркам» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет в Моркаме на стадионе «Глоуб Арена» 23 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Моркам» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Сентября 2020 года
    Моркам
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Моркам 21:45 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 5.50
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  • 1.30
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    «Моркам»

    По итогам прошлого сезона «Моркам» занял третье с конца места в Лиге 2. Поэтому команда не вылетела из Футбольной Лиги.

    Тем не менее, хотя коллектив финишировал на последней безопасной позиции, его отрыв от зоны вылета составил аж девять очков. Стоит отметить, что первенство не было доиграно из-за пандемии.

    В новом сезоне клуб одержал три победы и потерпел два поражения в пяти матчах. В двух стартовых турах Лиги 2 он идет на 14 месте с тремя очками.

    «Ньюкасл»

    В прошлом сезоне «Ньюкасл» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Все прогнозы на футбол

    Команда Стива Брюса летом провернула несколько хороших трансферов. И результаты не заставили себя долго ждать.

    В первом туре нового чемпионата «Сорокам» удалось обыграть на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:0, забив оба мяча после перерыва.

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    После чего они дома в Кубке лиги полурезервным составом разобрались с «Блэкберном» (1:0), который выступает в Чемпионшипе.

    В прошлом туре АПЛ команда потерпела домашний разгром от «Брайтона» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех хозяев оценивается в 10,00, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ньюкасл» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0

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    «Моркам» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Моркам» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.87
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