«Флитвуд Таун» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 23 сентября 2020 года

«Флитвуд Таун»
В текущем розыгрыше Кубка английской лиги «Флитвуд Таун» уже прошел «Уиган Атлетик» (3:2) и «Порт Вейл» (2:1).
Также «рыбаки» выступают в третьем по силе дивизионе страны — Лиге 1. После двух сыгранных туров они занимают 13-е место в турнирной таблице с тремя набранными очками.
В первом туре первенства «Флитвуд» одолел «Бертон Альбион» (2:1), а во втором уступил «Петерборо Юнайтед» (1:2).
После травм у «рыбаков» восстанавливаются Джордан Росситер и Джоэл Колман.
«Эвертон»
«Эвертон» в Кубке английской лиги провел один матч — 16 сентября он на своем поле разгромил «Солфорд Сити» (3:0).
Что касается английской Премьер-лиги, то «ириски» находятся среди лидеров с шестью баллами, набранными в двух турах.
В сезоне АПЛ 2020/21 подопечные Карло Анчелотти уже успели обыграть «Тоттенхэм» (1:0) и «Вест Бромвич» (5:2).
Среди травмированных у ливерпульской команды значатся Джаррэд Брантвэйт, Жан-Филипп Гбамен, Фабиан Делф, Дженк Тосун и Мэйсон Холгейт.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Эвертона» — 1.37, победа «Флитвуд Таун» — 7.90, ничья — 4.60.
Подписав Хамеса Родригеса, «ириски» заиграли гораздо острее в атаке, что подтвердили стартовые встречи сезона АПЛ.
В них команда Анчелотти забила сразу шесть мячей, делая ставку на агрессивные действия у чужих ворот.
Подобной агрессии ждем от ливерпульской команды и в Кубке лиги, поэтому рассчитываем увидеть большое количество голов. Наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.70.
Другой вариант ставки — «победа "Эвертона" с форой -1,5» за 2.05. Ждем от гостей уверенной победы, поскольку «Флитвуд» — посредственная команда даже по меркам своего дивизиона. 0