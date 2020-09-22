«Вест Хэм» — «Халл Сити». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка лиги 22 сентября 2020 года

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» будет принимать «Халл Сити». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 22 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Халл Сити».

«Вест Хэм»

Лондонская команда уже успела раз сыграть в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала она спокойно разобралась с «Чарльтоном» на своем поле (3:0).

Перед этим матчем «Вест Хэм» вышел на газон «Олимпийского» в рамках первой игры АПЛ. Но в противостоянии с «Ньюкаслом» «молотобойцы» потерпели поражение (0:2).

После матча в Кубке подопечные Дэвида Мойеса встретились с «Арсеналом» на «Эмирейтс» и проиграли «пушкарям» (1:2).

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За два тура Премьер-лиги «Вест Хэм» не набрал очков. В таблице чемпионата команда пока идет на 17 строчке.

«Халл Сити»

Новый сезон для команды из города Кингстон-апон-Халл начался с матча с «Саутгемптоном» в 1/64 финала Кубка, в котором «тигры» победили по пенальти (0:0, 5:4).

Далее «Халл Сити» вылетел от «Лестера U21» из розыгрыша Трофея английской лиги (1:2), а в стартовом туре Первой Лиги этот коллектив победил «Гиллингем» (2:0).

16 сентября подопечные Гранта Макканна на выезде сразились с «Лидсом» в 1/32 финала Кубка лиги и победили соперников в серии пенальти (1:1, 9:8).

Во втором туре Лиги 1 «Халл Сити» в родных стенах разобрался с «Крю» (1:0). В таблице чемпионата команда занимает 3 строчку.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 4.86, а на победу «Халл Сити» — 7.20.

На своем поле «молотобойцы» не будут позволять гостям слишком много в атаке, ну а сами найдут свои моменты для парочки голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.71. 0