«Вест Хэм» — «Халл Сити». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка лиги 22 сентября 2020 года

«Вест Хэм»
Лондонская команда уже успела раз сыграть в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала она спокойно разобралась с «Чарльтоном» на своем поле (3:0).
Перед этим матчем «Вест Хэм» вышел на газон «Олимпийского» в рамках первой игры АПЛ. Но в противостоянии с «Ньюкаслом» «молотобойцы» потерпели поражение (0:2).
После матча в Кубке подопечные Дэвида Мойеса встретились с «Арсеналом» на «Эмирейтс» и проиграли «пушкарям» (1:2).
За два тура Премьер-лиги «Вест Хэм» не набрал очков. В таблице чемпионата команда пока идет на 17 строчке.
«Халл Сити»
Новый сезон для команды из города Кингстон-апон-Халл начался с матча с «Саутгемптоном» в 1/64 финала Кубка, в котором «тигры» победили по пенальти (0:0, 5:4).
Далее «Халл Сити» вылетел от «Лестера U21» из розыгрыша Трофея английской лиги (1:2), а в стартовом туре Первой Лиги этот коллектив победил «Гиллингем» (2:0).
16 сентября подопечные Гранта Макканна на выезде сразились с «Лидсом» в 1/32 финала Кубка лиги и победили соперников в серии пенальти (1:1, 9:8).
Во втором туре Лиги 1 «Халл Сити» в родных стенах разобрался с «Крю» (1:0). В таблице чемпионата команда занимает 3 строчку.
Прогноз и ставка
На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 4.86, а на победу «Халл Сити» — 7.20.
На своем поле «молотобойцы» не будут позволять гостям слишком много в атаке, ну а сами найдут свои моменты для парочки голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.71. 0