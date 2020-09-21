«Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч Серии А 21 сентября 2020 года.

В 1-м туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Болонью». Матч пройдет в Милане 21 сентября. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Болонья».

«Милан»

Прошлый сезон в Серии А «Милан» завершил на шестом месте. Команда Стефано Пиоли выдала прекрасную концовку сезона — «Милан» выиграл 8 из 12 матчей после возобновления чемпионата, трижды сыграв вничью.

Первым официальным матчем нового сезона для «Милана» стала игра второго раунда квалификации Лиги Европы против ирландского «Шэмрок Роверс». «Россонери» на выезде одержали победу со счетом 2:0 и прошли дальше.

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В рамках подготовки к сезону «Милан» провел ряд контрольных матчей. Команда во всех из них одержала победы: 4:2 над «Новарой», 4:1 над «Монцей», 5:1 над «Виченцей» и 3:1 над «Брешией».

«Болонья»

«Болонья» предыдущий чемпионат завершила на 12-м месте в таблице Серии А.

Команда Синиши Михайловича завершала сезон не лучшим образом — лишь 3 победы после возобновления при 4 ничьих и 5 поражениях.

Перед началом кампании 2020-2021 «Болонья» провела два контрольных матча — со счетом 2:0 удалось обыграть «Феральписало», а затем матч против «Виртус Энтелла» завершился вничью — 0:0.

Прогноз

На победу «Милана» дается коэффициент 1,60, на ничью — 4,44, а на «Болонью» — 6,05.

В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Болонью» — 3:2 и 5:1.

Прогноз на матч - победа «Милана» и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,70. 0