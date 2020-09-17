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    Остановит ли «Сток» «Вулверхэмптон» в Кубке Лиги?

    «Вулверхэмптон» — «Сток Сити». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка английской Лиги 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Сток Сити»
    «Вулверхэмптон» уже прошел одну стадию турнира
    «Вулверхэмптон» сыграет в гостях со «Сток Сити» в рамках 2-го раунда Кубка английской Лиги. Матч состоится 17 сентября — начало в 21:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Сток Сити».

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» провел приличный прошлый сезон, финишировав в турнирной таблице на седьмой строчке. Для команды Нуну Эшпириту Санту год получился невероятно удачным.

    Помимо АПЛ, «Волки» успели пошуметь и в Лиге Европы, где дошел до четвертьфинала и уступили только будущему победителю турнира испанской «Севилье».

    Еще один удивительный момент заключается в том, что «Вулвз» до сих пор не продал своих основных игроков — Рауля Хименеса и Адама Траоре.

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    В новом сезоне клуб уже провел один матч. В первом туре АПЛ он победил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    «Сток Сити»

    По итогам прошлого сезона «Сток Сити» занял 15 позицию в Чемпионшипе. Команда на восемь очков опередила зону вылета.

    Коллектив не знает поражений на старте текущего сезона, где он провел два поединка. В них он одержал одну победу и один раз сыграл вничью.

    Клуб уже прошел один раунд Кубка Лиги, переиграв «Блэкпул» (0:0) по пенальти. В еще одном матче он разошелся миром в 1-м туре Чемпионшипе против «Миллуолла» (0:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,00. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Сток Сити». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка английской Лиги 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Сток Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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