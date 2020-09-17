«Вулверхэмптон» — «Сток Сити». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка английской Лиги 17 сентября 2020 года

«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» провел приличный прошлый сезон, финишировав в турнирной таблице на седьмой строчке. Для команды Нуну Эшпириту Санту год получился невероятно удачным.
Помимо АПЛ, «Волки» успели пошуметь и в Лиге Европы, где дошел до четвертьфинала и уступили только будущему победителю турнира испанской «Севилье».
Еще один удивительный момент заключается в том, что «Вулвз» до сих пор не продал своих основных игроков — Рауля Хименеса и Адама Траоре.
В новом сезоне клуб уже провел один матч. В первом туре АПЛ он победил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
«Сток Сити»
По итогам прошлого сезона «Сток Сити» занял 15 позицию в Чемпионшипе. Команда на восемь очков опередила зону вылета.
Коллектив не знает поражений на старте текущего сезона, где он провел два поединка. В них он одержал одну победу и один раз сыграл вничью.
Клуб уже прошел один раунд Кубка Лиги, переиграв «Блэкпул» (0:0) по пенальти. В еще одном матче он разошелся миром в 1-м туре Чемпионшипе против «Миллуолла» (0:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 3,70.
Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,00. 0