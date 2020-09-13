«Факел» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 13 сентября 2020 года

13 сентября в Воронеже местный «Факел» примет «Нижний Новгород» в 9-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Нижний Новгород».

«Факел»

С семи набранным очкам «Факел» находится на 16 месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета по лучшим дополнительным показателям.

Шесть их семи баллов клуб из Воронежа заработал в домашних встречах. Он обыграл в первом и последних турах «Акрон» и «Енисей» по 1:0.

Также коллектив смог разжиться пунктом в Москве, сыграв вничью с «Велесом» со счетом 1:1. В пяти других встречах они проиграли, трижды «всухую».

В родных стенах «Факел» дважды выиграл и дважды проиграл, разница мячей — 2:3.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 13 зачетными пунктами идет 11 в турнирной таблице первенства первой российской лиги, уступая три балла зоне плей-офф.

Нижегородцы стартовали в текущем розыгрыше ФНЛ с двух викторий подряд, после чего не смогли победить в трех играх кряду, дважды проиграв в них.

В последующих трех игровых днях команда уступила на выезде «Крылышкам» (0:3), а также в родных стенах одолела «Текстильщик» (2:1) и «Волгарь» (1:0) в минувшем туре.

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Обе гостевые встречи в этом чемпионате «Нижний Новгород» проиграл с общим счетом 0:4.

«Нижний Новгород» обыграл «Факел» в последних трех играх — 1:0, 2:1 и 2:0.

Прогноз на «Факел» — «Нижний Новгород»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.30.

На викторию «Факела» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30

У этих коллективов результативность находится на отметки меньше одного мяча за игру. Скорее всего, и грядущий поединок будет малорезультативным. Наша ставка на этот матч — ТМ 2,5. 0