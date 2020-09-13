ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданВ мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала» Даниил МедведевМедведеву рано в финал. Даниил смят Тимом в Нью-Йорке Игроки «Арсенала»АПЛ. Разгром от «Арсенала», «Ливерпуль» против «Лидса», «Тоттенхэм» примет «Эвертон»
  • 15:46
    • «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Уфой»
  • 16:31
    • «Арсенал» разгромил «Фулхэм», Виллиан оформил три ассиста
  • 14:57
    • Брянское «Динамо» получило второе техническое поражение
  • 14:45
    • Матч ФНЛ «Шинник» — «Енисей» отменен из-за коронавируса
  • 14:32
    • ЦСКА разгромил «Амур»
  • 06:53
    • Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
  • 10:14
    • Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки
    Все новости спорта

    В Воронеже будет немного забитых мячей?

    «Факел» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 13 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Факел Прогнозы на Нижний Новгород Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Факел» — «Нижний Новгород»
    Игрок «Факела»
    13 сентября в Воронеже местный «Факел» примет «Нижний Новгород» в 9-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Нижний Новгород».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Сентября 2020 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 17:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Факел»

    С семи набранным очкам «Факел» находится на 16 месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета по лучшим дополнительным показателям.

    Шесть их семи баллов клуб из Воронежа заработал в домашних встречах. Он обыграл в первом и последних турах «Акрон» и «Енисей» по 1:0.

    Также коллектив смог разжиться пунктом в Москве, сыграв вничью с «Велесом» со счетом 1:1. В пяти других встречах они проиграли, трижды «всухую».

  • Ничья в пользу конкурентов. Супер-гол Вандерсона спас «быков» в матче с ЦСКА
  • Реакция спортивных СМИ на ничью «Краснодара» и ЦСКА
  • 27/08/2020

    • В родных стенах «Факел» дважды выиграл и дважды проиграл, разница мячей — 2:3.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» с 13 зачетными пунктами идет 11 в турнирной таблице первенства первой российской лиги, уступая три балла зоне плей-офф.

  • Предсказуемый «Зенит» и обескровленный «Локо». На «РЖД Арене» оборона победила нападение
  • Ничья «Локо» и «Зенита» на «РЖД Арене» — в нашем обзоре прессы
  • 31/08/2020

    • Нижегородцы стартовали в текущем розыгрыше ФНЛ с двух викторий подряд, после чего не смогли победить в трех играх кряду, дважды проиграв в них.

    В последующих трех игровых днях команда уступила на выезде «Крылышкам» (0:3), а также в родных стенах одолела «Текстильщик» (2:1) и «Волгарь» (1:0) в минувшем туре.

    Все прогнозы на футбол

    Обе гостевые встречи в этом чемпионате «Нижний Новгород» проиграл с общим счетом 0:4.

    «Нижний Новгород» обыграл «Факел» в последних трех играх — 1:0, 2:1 и 2:0.

    Прогноз на «Факел» — «Нижний Новгород»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.30.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    На викторию «Факела» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30

    У этих коллективов результативность находится на отметки меньше одного мяча за игру. Скорее всего, и грядущий поединок будет малорезультативным. Наша ставка на этот матч — ТМ 2,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эйбар — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.45
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кадис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 1-7 сентября
    • 19:55 07/09/2020     Футболисты сборной России
  • Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште
    • 00:53 07/09/2020     Серхио Рамос
  • Урок для Украины. Обновленная Испания не пощадила подопечных Шевченко
    • 20:53 07/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 10 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Факел» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Факел» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры