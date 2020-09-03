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    Огорчит ли Андорра Латвию?

    Латвия — Андорра. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Андорра
    Латвия выиграла прошлый матч
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги D сборная Латвии будет принимать команду Андорры. Встреча пройдет 3 сентября в Риге на «Даугава». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на Латвия — Андорра.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига D, группа 1 03 Сентября 2020 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 21:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    Латвия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Латвии также выступала в Лиге D.

    В группе с Грузией, Казахстаном и грядущим соперником она заняла третье место, проиграв победу в квартете первым двум командам.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на шестой, предпоследней строчке в группе, пропустив вперед Польшу, Австрию, Северную Македонию, Словению и Израиль.

    Календарь и таблица Лиги наций

    За последние 18 поединков латвийцы выиграли лишь один матч при 15 поражениях. Зато единственный и сенсационный успех пришел в матче против Австрии (1:0) дома в отборе на Евро-2020.

    Андорра

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Андорры заняла последнее, четвертое место в своей группе. Команда финишировала ниже Грузии, Казахстана и нынешнего соперника.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на пятой позиции из шести выше Молдовы. Опередили пиренейцев Франция, Турция, Исландия и Албания.

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    В предыдущих 18 поединках сборная также одержала лишь одну победу. Этот матч состоялся в рамках отбора на континентальный турнир против Молдовы (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0

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