Латвия — Андорра. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги D сборная Латвии будет принимать команду Андорры. Встреча пройдет 3 сентября в Риге на «Даугава». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на Латвия — Андорра.

Латвия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Латвии также выступала в Лиге D.

В группе с Грузией, Казахстаном и грядущим соперником она заняла третье место, проиграв победу в квартете первым двум командам.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на шестой, предпоследней строчке в группе, пропустив вперед Польшу, Австрию, Северную Македонию, Словению и Израиль.

Календарь и таблица Лиги наций

За последние 18 поединков латвийцы выиграли лишь один матч при 15 поражениях. Зато единственный и сенсационный успех пришел в матче против Австрии (1:0) дома в отборе на Евро-2020.

Андорра

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Андорры заняла последнее, четвертое место в своей группе. Команда финишировала ниже Грузии, Казахстана и нынешнего соперника.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на пятой позиции из шести выше Молдовы. Опередили пиренейцев Франция, Турция, Исландия и Албания.

В предыдущих 18 поединках сборная также одержала лишь одну победу. Этот матч состоялся в рамках отбора на континентальный турнир против Молдовы (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0