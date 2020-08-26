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    В Ростове стоит ждать «низов»?

    «Ростов» — «Урал». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч РПЛ 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Урал»
    Валерий Карпин
    26 августа «Ростов» примет на своем поле «Урал» в рамках 5 тура российской Премьер-лиги. Матч состоится на «Ростов Арене». Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2020 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Ростов»

    После 4 туров «Ростов» занимает не такое место в таблице, которое хотелось занять Валерию Карпину. Его команда находится на 9 строчке с 6 очками. Все из-за двух поражений.

    «Сельмаши» начали сезон с победы над «Тамбовом» (0:1). Однако после этого «желто-синие» проиграли два матча подряд. Сначала было фиаско в игре с «Зенитом», а затем хозяева проиграли «Динамо». Счет был одинаковым в обоих случаях — 2:0.

    В четвертом туре «Ростов» встречался с «Уфой» и уже подопечным Карпина удалось прервать серию, выиграв 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» не смог выиграть в четырех последних домашних матчах на просторах РПЛ. Коллектив сыграл вничью и потерпел три поражения подряд.

    «Урал»

    «Урал» находится на строчку ниже и имеет на один балл меньше, чем соперник. При этом «шмели» проиграли лишь одну встречу.

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    • Гости не уступают третий подряд. Они расписали ничью с «Рубином» и «Локомотивом», сыграв везде с одинаковым счетом 1:1. В четвертом туре команда Юрия Матвеева порадовала болельщиков и обыграла дома «Краснодар» с минимальным счетом.

    Все прогнозы на РПЛ

    В гостях коллектив не побеждает три матча подряд — две ничьи и одно фиаско. Отметим, что в прошлый раз «Урал» смог прервать продолжительную серию матчей, в которых команда пропускала. Таким образом, в 9 из 10 игр гости уходили с поля хотя бы с одним пропущенным мячом.

    Прогноз и ставка

    «Ростову» нужно набирать очки, чтобы вернуть себе место в топ-4. «Урал» является непростым соперником, который может доставить немало проблем. «Краснодару» и «Локомотиву» футболисты Матвеева уже их доставили.

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    Как бы там ни было, букмекеры считают фаворитом «Ростов». На его победу дают 1.83, а на успех «Урала» предлагают 4.70.

    Последняя встреча этих команд закончилась нулевой ничьей. В прошлых своих играх нового сезона обе команды тоже были склонны к минимализму.

    Нас явно ждет «упертый» поединок двух коллективов, которые будут стремиться к набору очков. Предлагаем ставку «тотал меньше 2.5» за 1.77. 0

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    «Ростов» — «Урал». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч РПЛ 26 августа 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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