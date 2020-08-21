«Бордо» — «Нант». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Франции 21 августа 2020 года

На старте чемпионата Франции по футболу сезона 2020/21 «Бордо» 21 августа сыграет на своем поле с «Нантом». Поединок начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Бордо» — «Нант».

«Бордо»

«Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

В 28 проведенных встречах «жирондинцы» одержали девять победных результатов, десять игр свели вничью и девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 40:34.

Летом коллектив успел сыграть только четыре спарринга, где по разу выиграл и проиграл, а также дважды расписал мировые.

Одолеть удалось 4:0 «Реймс», уступил 2:4 «Сент-Этьену», ничьи были с «Анже» (1:1) и «Тулузой» (0:0).

«Нант»

«Нант» завершил прошлый чемпионат Франции на строку ниже, набрав такое же количество баллов, как и предстоящий противник.

«Канарейки» за 28 игр прошедшего первенства добыли 11 викторий, четыре раза делили очки с оппонентами и 13 раз терпели фиаско, разница мячей составила 28:31.

В летний период команда провела три товарищеские встречи, в которых одержала две победы и один матч свела вничью.

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Одолеть удалось низшелиговые французские «Ньон» (6:0) и «Гавр» (3:1), мировая была в поединке с бельгийским «Андерлехтом» (0:0).

В минувшем сезоне «Бордо» дважды победил «Нанат»: 2:0 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Бордо» — «Нант»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бордо» предлагают — 2.50.

На викторию «Нанта» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20

За последние десять очных противостояний «жирондинцы» только раз уступили «канарейкам». Поэтому в этой игре ставим на хозяев, но с 0 форой. Наши прогноз и ставка: П1 с форой 0. 0