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    Поднимется ли «Шанхай СИПГ» на первое место?

    «Шанхай СИПГ» — «Шицзячжуан Эвер Брайт». Прогноз (к. 2.62) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай СИПГ» — «Шицзячжуан Эвер Брайт»
    «Шанхай СИПГ» идет на втором месте
    В четвертом туре китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» сыграет с «Шицзячжуан Эвер Брайт». Матч пройдет на стадионе «Сучжоу Спортс Центр» 16 августа. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Шицзячжуан Эвер Брайт».

    «Шанхай СИПГ»

    В четырех турах чемпионата Китая коллектив из Шанхая трижды победил и один раз сыграл вничью. В таблице Группы B команда идет второй с 10 баллами в копилке.

    Стартовый поединок в новом сезоне «Шанхай СИПГ» провел в Куньшане. В этой встрече подопечные Витора Перейры добыли волевую победу над «Тяньцзинь Тэда» (3:1).

    А в первой игре августа «красные орлы» без особого сопротивления раскатали «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (4:0).

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    В третьем туре на нейтральном поле «Шанхай СИПГ» уступил новичку Суперлиги «Циндао Хуанхай» (1:1), а предыдущем матче победил «Ухань Чжоэр» (2:1).

    «Шицзячжуан Эвер Брайт»

    На данный момент команда находится на четвертой позиции с пятью очками, отставая от «Шанхая СИПГ» на пять пунктов.

    В стартовом туре китайской Суперлиги «Шицзячжуан Эвер Брайт» сразился с «Хэбей Чайна Форчун», который завершился вничью 2:2.

    Затем команда снова допустила осечку. В Сучжоу клуб разошелся миром с «Циндао Хуанхай» (2:2).

    Единственное поражение на сегодня случилось на выезде от «Ухань Чжоэр» (1:2). После чего была добыта пока что единственная победа — над «Тяньцзинь Тэда» (3:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет с преимуществом, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Шанхай СИПГ» — «Шицзячжуан Эвер Брайт». Прогноз (к. 2.62) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 16 августа 2020 года. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Шицзячжуан Эвер Брайт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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