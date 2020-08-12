«Мальме» — «Эребру». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Швеции 12 августа 2020 года

«Мальме»
Перед стартом 15 тура «Мальме» возглавляет турнирную таблицу шведского первенства, опережая второй «Эльфсборг» на четыре очка.
«Небесно-голубые» вышли победителями из своих последних семи встреч чемпионата, при этом четыре из них они выиграли с разгромным счетом.
В минувшем игровом дне коллектив на выезде минимально одолел «Фалькенберг» (1:0), а перед этим крупно обыграл в гостях «Гетеборг» (3:0) и дома «Хельсинборг» (4:1).
В родных стенах «Мальме» выступает в этом сезоне блестяще, выиграв пять встреч при двух ничейных исходах, разница мячей — 15:5.
«Эребру»
По итогам 14 туров «Эребру» с 17 набранными пунктами расположился на десятом месте в турнирной таблице Аллсвенскан. Но опасная зона находится всего на расстоянии пяти очков.
В минувшем туре коллектив в родных стенах поделил очки с «Гетеборгом» (1:1), а ранее на выезде разгромил «Кальмар» со счетом 3:0.
Перед этим удачным периодом команда имела 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой она раз сыграла вничью и дважды проиграла.
В гостях «Эребру» в этом сезоне добыл две виктории, дважды сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным, 8:10 разница мячей.
В сезоне-2019 «Мальме» дважды положил на лопатки «Эребру»: 2:1 дома и 5:0 на выезде.
Прогноз на «Мальме» — «Эребру»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.27, победа «Эребру» — 10.00, ничья — 5.85.
Учитывая превосходную форму хозяев рекомендуем в этом матче сделать комбинированную ставку, а именно — победа «Мальме» + ТБ 2,5. 0