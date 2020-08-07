«Витебск» — «Ислочь». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 7 августа 2020 года

В пятницу, 7 августа, в 21-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Витебск» дома сыграет с «Ислочью». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Витебск» — «Ислочь».

«Витебск»

«Витебск» находится на девятой позиции с 29 очками с отставанием в восемь баллов от зоны еврокубков. До прошлого тура у хозяев была серия из четырех беспроигрышных встреч.

Команда обыграла «Слуцк» 2:0 и выиграла у «Смолевичей», забив на гол меньше. Помимо этого «северяне» расписали две ничью — 0:0 с «Неманом» и 2:2 с «Городеей».

Но в прошлом туре беспроигрышная серия коллектива оборвалась. В гостевом поединке он уступил «Динамо» Брест со счетом 0:1.

«Ислочь»

Перед стартом 21-го тура «Ислочь» с 29 зачетными пунктами расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице белорусского первенства. Ее отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков.

«Волки», в целом, неудачно провели поединки в июле, проиграв в трех из четырех матчей.

В этом неудачно отрезке минчане потерпели фиаско от третьего «Немана» (0:1), а также от коллективов из второй части турнирки — «Смолевичей» (1:3) и «Слуцка» (1:2) в минувшем туре.

Тем не менее, в двух предыдущих турах клуб одержал две победы. Сперва он победил дома «Динамо» Брест (2:0) и в гостях «Славию» (4:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,47, тогда как успех гостей оценивается в 2,99, ничья — в 3,55.

Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют за 1,97. 0