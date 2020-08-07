ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф Футболисты «Шахтера»ЛЕ. «Шахтер» и «Копенгаген» вышли в четвертьфинал, «Интер» победил «Хетафе» Команда Гаттузо заняла седьмое местоГлавные лузеры сезона в Серии А
  • 13:54
    • Экс-хавбек «Спартака» пополнил ряды «Ротора»
  • 12:47
    • «Интер» объявил о трансфере Санчеса
  • 13:37
    • Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт
  • 13:20
    • «Тамбов» близок к подписанию бывшего игрока «Динамо» и ЦСКА
  • 12:32
    • У «Ромы» сменился владелец
  • 12:00
    • «Ахмат» продлил контракт с 34-летним хавбеком
  • 08:38
    • Директор ВОЗ: Возвращение болельщиков — катастрофа
    Все новости спорта

    Кто подтянется к еврокубкам?

    «Витебск» — «Ислочь». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 7 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Витебск» — «Ислочь»
    «Витебск» занимает девятое место
    В пятницу, 7 августа, в 21-м туре чемпионата Белоруссии по футболу «Витебск» дома сыграет с «Ислочью». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Витебск» — «Ислочь».
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Августа 2020 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 18:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.42
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Витебск»

    «Витебск» находится на девятой позиции с 29 очками с отставанием в восемь баллов от зоны еврокубков. До прошлого тура у хозяев была серия из четырех беспроигрышных встреч.

    Команда обыграла «Слуцк» 2:0 и выиграла у «Смолевичей», забив на гол меньше. Помимо этого «северяне» расписали две ничью — 0:0 с «Неманом» и 2:2 с «Городеей».

    Но в прошлом туре беспроигрышная серия коллектива оборвалась. В гостевом поединке он уступил «Динамо» Брест со счетом 0:1.

    «Ислочь»

    Перед стартом 21-го тура «Ислочь» с 29 зачетными пунктами расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице белорусского первенства. Ее отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков.

  • Кто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок
  • «Ливерпуль» не обещает быть активным на трансферном рынке
  • Вчера

    • «Волки», в целом, неудачно провели поединки в июле, проиграв в трех из четырех матчей.

    В этом неудачно отрезке минчане потерпели фиаско от третьего «Немана» (0:1), а также от коллективов из второй части турнирки — «Смолевичей» (1:3) и «Слуцка» (1:2) в минувшем туре.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Тем не менее, в двух предыдущих турах клуб одержал две победы. Сперва он победил дома «Динамо» Брест (2:0) и в гостях «Славию» (4:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,47, тогда как успех гостей оценивается в 2,99, ничья — в 3,55.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют за 1,97. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Циндао — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Белшина — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.49
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Гетеборг — Эстерсунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Викингур — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020     Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Витебск» — «Ислочь». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 7 августа 2020 года. Прогноз на «Витебск» — «Ислочь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры