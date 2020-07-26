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    Солигорский «Шахтер» должен продлить успешную серию

    «Шахтер» Солигорск — «Смолевичи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Солигорск — «Смолевичи»
    Юрий Вернидуб
    В 19-м туре чемпионата Белоруссии «Шахтер» будет принимать «Смолевичи». Матч пройдет 26 июля в Солигорске. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Смолевичи».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Июля 2020 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 Смолевичи Смолевичи
  • Смолевичи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
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  • 9.00
  • 2
  • 18.00
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    «Шахтер» Солигорск

    Беспроигрышная серия солигорского «Шахтера» в чемпионате Белоруссии насчитывает 13 матчей. В предыдущий раз команда проигрывала еще 17 апреля.

    В трех последних турах «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1) и «Городею» (4:1), после чего сыграл вничью с «Неманом» (0:0).

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    После 18 туров солигорский клуб лидирует в таблице чемпионата. У «Шахтера» в активе 34 очка, как и у БАТЭ, но он опережает конкурента по дополнительным показателям.

    «Шахтер» крайне мало пропускает — всего 9 пропущенных мячей в 18 играх. Забито у команды 29 голов.

    «Смолевичи»

    «Смолевичам» удалось выбраться из затяжной ямы (десять подряд матчей без побед с начала чемпионата) и в последнее время команда демонстрирует довольно неплохие результаты.

    В трех последних турах у «Смолевичей» — одна победа, одна ничья и одно поражение. Команда разошлась миром с «Динамо» Брест (3:3), обыграла «Ислочь» (3:1) и уступила «Витебску» (0:1).

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    В турнирной таблице «Смолевичи» располагаются на предпоследнем месте. У команды 14 набранных очков в 17 играх.

    При этом Смолевичи могут похвастаться не худшей разницей мячей (сразу у пяти команд хуже) — 20 забитых и 27 пропущенных.

    Прогноз

    На победу «Шахтера» дается коэффициент 1,13, на ничью — 9,00, а на победу «Смолевичей» — 20,00.

    Прогноз на матч — сухая победа «Шахтера» с коэффициентом 1,89. 0

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