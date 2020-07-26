«Рома» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 26 июля 2020 года

В 36 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 26 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Рома» — «Фиорентина».

«Рома»

После 35 туров Серии А римский клуб имеет 61 очко в копилке. В таблице он находится на пятом месте и опережает «Милан» на 2 пункта.

Возобновление сезона в Италии «Рома» провела удачно. В рамках 27-го тура желто-красные одержали верх над «Сампдорией» (2:1).

Однако в следующих трех турах римляне не набрали ни единого балла. Подопечные Паулу Фонсеки проиграли «Милану» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

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В других трех матчах «Рома» победила «Парму» (2:1), «Брешию» (3:0) и «Верону» (2:1). 19 июля «волки» скатали ничью с «Интером» (2:2), а в недавнем поединке они разнесли СПАЛ (6:1).

«Фиорентина»

Представители Флоренции заработали 43 очка, благодаря чему они заняли 11 место в турнирной таблице.

В стартовых трех матчах посткарантинного периода «Фиорентина» не выигрывала. Сперва фиолетовые расписали мировую с «Брешией» (1:1), а позже они потерпели поражения от «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (1:3).

Первая же победа в этом отрезке была добыта подопечными Джузеппе Якини в игре с «Пармой» (2:1). Затем «фиалки» заработали по 1 баллу в матчах с «Кальяри» (0:0) и «Вероной» (1:1).

В 33-м и 34-м турах «Фиорентина» одержала верх над «Лечче» (3:1) и «Торино» (2:0), а в недавней игре команда из Флоренции расписала мировую с «Интером» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Ромы» в игре 36-го тура Серии А оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Фиорентины» — 5.00.

Для сохранения прямой путевки в Лигу Европы римлянам нужно брать максимум очков в оставшихся матчах. Но «Фиорентина» сложный соперник, который на выезде будет играть закрыто.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.66. 0