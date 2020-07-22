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    Как «Локо» завершит чемпионат?

    «Урал» — «Локомотив». Прогноз (к.1.77) и ставки на матч чемпионата России 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Локомотив»
    Гжегож Крыховяк
    В 30-м туре чемпионата России «Урал» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в Екатеринбурге 22 июля. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Урал» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Июля 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Урал»

    «Урал» в прошлую субботу сенсационно не сумел пробиться в финал Кубка России, проиграв «Химкам» со счетом 1:3. После этого поражения Дмитрий Парфенов ушел в отставку.

    Это поражение стало для «Урала» третьим подряд во всех турнирах. До Кубка «Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» (1:3) и «Краснодару» (0:3).

    В турнирной таблице РПЛ «Урал» располагается на десятой строчке. Клуб из Екатеринбурга набрал 35 очков и уже обезопасил себя от матчей за сохранение прописки. По итогам последнего тура подняться «Урал» может максимум на седьмое место.

    «Урал» пропускает больше всех в РПЛ — 52 гола (наряду с «Оренбургом»). Забила команда 36 мячей.

    «Локомотив»

    «Локомотив» наоборот подошел к игре в хорошем настроении. «Железнодорожники» досрочно гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов.

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    • В предыдущем туре «Локо» обыграл одного из своих преследователей ЦСКА (2:1) и прервал серию из четырех ничьих подряд (три из них — с одинаковым счетом 1:1).

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    «Локомотив» уже точно финиширует в РПЛ на втором месте. У москвичей 54 набранных очка, они на 5 очков опережают «Краснодар».

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    У «Локо» — 40 голов забито и 29 пропущено. По пропущенным команда делит третье место в лиге.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» букмекеры дают коэффициент 4,84, на ничью — 4,04, а на победу «Локо» — 1,78.

    Прогноз и ставка на матч — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0

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    «Урал» — «Локомотив». Прогноз (к.1.77) и ставки на матч чемпионата России 22 июля 2020 года. Прогноз на «Урал» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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