«Интер» — «Торино». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Серии А 13 июля 2020 года

В 32 туре Серии А «Интер» сыграет с «Торино» на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи 13 июля в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Торино».

«Интер»

«Интер» Антонио Конте все еще рассчитывает не только на Лигу чемпионов, но и на медали. Команда находится в двух очках от «Аталанты» и в трех пунктах от «Лацио». Так что задача вполне выполнима.

«Нерадзурри» набрали 65 баллов и занимают четвертое место. От пятой «Ромы» отрыв более чем комфортный, поэтому за тылы хозяевам переживать не приходится.

Тем не менее нужно переживать на результат. «Интер» не смог выиграть в двух последних турах. «Черно-синие» проиграли «Болонье» 1:2 и взяли одно очко во встрече с «Вероной» (2:2). До этого коллектив разгромил «Брешию» 6:0 и со счетом 1:2 обыграл «Парму».

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Добавим, что в поединке не выступит Лукаку, который получил травму спины. Кроме того, не сыграет Виктор Мозес.

«Торино»

До конца сезона еще есть время, чтобы вылететь из Серии А. «Быки» имеют 34 очка, что на всего на 4 пункта больше, чем команды из зоны вылета. Таким образом, «Торино» все еще находится на распутье.

В прошлом туре «бордовые» прервали свою 3-матчевую серию поражений. Они выиграли дома у «Брешии» со счетом 3:1. Перед этим коллективу невезло с календарем — 4:1 с «Юве», 4:2 с «Кальяри» и 1:2 с «Лацио».

Большие опасения перед этой встречей у тренерского штаба должна вызывать неудачная выездная серия. Она состоит из 6 матчей или из 7, если считать матч Кубка Италии.

Прогноз

«Интеру» нужно набирать очки, чтобы продолжать борьбу за медали. «Аталанта» очень уверенно играет и ее нельзя отпускать вперед. «Торино» тоже все еще имеет свои задачи, поэтому нельзя сказать, что команда поедет отбывать номер.

С другой стороны «Интер» проиграл только два матча в этом сезоне на своем поле. При этом матч первого круга «нерадзурри» выиграли со счетом 0:3.

Коэффициенты на игру следующие: 1.42 на «Интер» и 7.60 на «Торино». Мы предлагаем поставить на «1Х и ТБ 2.5» за 1.77. Последние игры обеих команд заканчивались с приличным количеством забитых мячей. 0