«Краснодар» — «Урал». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч РПЛ 12 июля 2020 года

12 июля «Краснодар» примет у себя «Урал» в рамках 28 тура РПЛ. Начало встречи в 20:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Урал».

«Краснодар»

«Быки» продолжают терять позиции в турнирной таблице. Команда Мусаева проиграла две встречи подряд. За пять последних туров коллектив выиграл только один поединок.

В турнирной таблице «Краснодар» четвертый с 45 очками. Пока что у хозяев есть игра в запасе. Команде Мусаева нужно набирать очки, ведь отрыв от ЦСКА (3 место) составляет всего одно очко. А это уже борьба за место в Лиге чемпионов (квалификация).

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В прошлом туре «черно-зеленые» проиграли «Рубину» с минимальным счетом. До этого коллектив потерпел поражение от «Зенита» (2:4). Ну а серия без побед началась с ничьей в Ростове (1:1).

«Урал»

За 3 тура до конца чемпионата «Урал» имеет теоретические шансы на попадание в зону еврокубков. Отрыв от «Ростова» составляет 8 очков, так что гостям нужно побеждать в оставшихся играх. Сейчас «шмели» седьмые с 35 баллами.

Команда заметно прибавила в игре. Она победила в 4 из 5 последних поединков, причем беспроигрышная серия составляет 5 встреч. Ее коллектив начал с победы над «Шинником» в Кубке России (0:2).

«Урал» обыграл «Тамбов» (2:1), «Оренбург» (0:3) и «Динамо» (2:1). Также была ничья с «Уфой» (1:1).

Прогноз

Прошлая встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:4. В этот раз «быкам» будет непросто, поскольку их игровая форма оставляет желать лучшего.

Тем не менее фаворитом читается «Краснодар» — 1.60 против 6.10. На ничью дается цифра 4.00.

Стоит отметить, что «Урал» пропускал в одном из трех последних гостевых поединков. Конечно, с календарем гостям повезло, но в любом случае они навяжут хозяевам борьбу. Считаем, что «шмели» имеют реальные шансы набрать очки в матче с таким «Краснодаром». 0