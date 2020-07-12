«Гетеборг» — «Юргорден». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Швеции 12 июля 2020 года

В воскресенье, 12 июля, в рамках седьмого тура чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на «Уллеви» сыграет с «Юргорденом». Встреча начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Гетеборг» — «Юргорден».

«Гетеборг»

После шести проведенных туров «Гетеборг» с 8 набранными баллами находится на девятом месте в турнирной таблице, оторвавшись всего на три очка от зоны переходных матчей.

В минувшем туре шведского первенства «ангелы» потерпели гостевое фиаско от лидирующего «Норрчепинга» (1:3), а перед этим они раз победили и дважды сыграли вничью.

Переиграть удалось в родных стенах АИК (1:0), поделили очки «сине-белые» дома с «Мьельбю» и на выезде с «Сириусом» (по 2:2). Накануне «Гетеборг» вышел в финал Кубка страны, обыграв в гостях «Эльфсборг» — 1:0 ОТ.

На «Уллеви» в текущем первенстве «Гетеборг» пока соблюдает полный паритет, раз победив при одной ничьей и поражении, разница мячей — 3:3.

«Юргорден»

«Юргорден», который в прошлом сезоне стал чемпионом Швеции, в текущем сезоне после шести туров пока идет только десятым, имея в своей копилке семь пунктов.

В июле действующий чемпион успел провести только две встречи. 1 числа «зоопарк» уступил на выезде «Мальме» со счетом 1:0, а затем на своей арене поделил очки с «Хельсинборгом» (2:2).

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На выезде стокгольмский коллектив выиграл одну игру при двух поражениях в этом первенстве, разница забитых и пропущенных составляет — 2:4.

В прошлом сезоне «Юргорден» дважды обыграл «Гетеборг»: 2:1 — дома и 1:0 — на выезде.

Прогноз на «Гетеборг» — «Юргорден»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Юргордена» — 2.35, победа «Гетеборг» — 3.10, ничья — 3.40.

«Гетеборг», который проиграл «Юргордену» в последних восьми встречах, теперь вполне может прервать эту черную серию, т.к. действующий чемпион пребывает не в лучших кондициях. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0