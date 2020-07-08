«ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Фарерских островов по футболу 8 июля 2020 года

В среду, 8 июля, на стадии 1/8 финала Кубка Фарерских островов по футболу «ТБ Тверойри» в родных стенах примет «ИФ Фуглафьердур». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур».

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри» после 11 туров чемпионата Фарер находится на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету шесть баллов, опережая зону вылета на два очка.

«Черно-белые» проиграли две последние игры первенства, поочередно уступив на выезде своему предстоящему противнику (0:1) и «КИ Клаксвику» (1:2). Перед этим они не проигрывали в трех встреч подряд, дважды сыграв ничьи при одной виктории.

В минувшем кубковом розыгрыше ТБ преодолел стадию 1/8 финала, выбив коллектив из третьей по рангу лиге, а в 1/4 финале дома был разгромлен «Скалой» (1:5).

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур» с 16 набранными баллами идет на шестой позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета, но много проигрывает еврокубковой зоне.

«Красно-белые» в своей последней проведенной игре проиграли, уступив в рамках чемпионата на своем поле «ХБ Торсхавну» (1:2), а перед этим в родных стенах переиграли своего предстоящего противника (1:0).

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ИФ в минувшем сезоне сенсационно был выбит на стадии 1/8, проиграв на выезде «Б-71 Сандур» (0:1), представляющий второй по силе дивизион.

В этом сезоне оппоненты провели между собой уже два поединка. На поле ТБ была безголевая ничья, а в другом матче ИФ выиграл в родных стенах — 1:0.

Прогноз на «ТБ Тверойри» — «ИФ Фуглафьердур»

Как правило между собой эти коллективы играет не особо результативно. Наверняка и эта встреча тоже будет «низовой». Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0