«Лацио» — «Милан». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Серии А 4 июля 2020 года

В 30 туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 4 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Милан».

«Лацио»

В текущем сезоне римская команда активно бьется с «Ювентусом» за золото чемпионата Италии, однако на данный момент она идет второй в таблице и отстает от туринцев на 4 пункта.

На вынужденную паузу коллектив Симоне Индзаги уходил с хорошим настроением, поскольку «орлята» завоевали четыре победы кряду в Серии А.

Сперва в гостях «Лацио» одержал верх над «Пармой» (1:0), после чего на своем поле он переиграл «Интер» (2:1). В двух других поединках римляне были сильнее «Дженоа» (3:2) и «Болоньи» (2:0).

Календарь и таблица Серии А

Рестарт сезона «Лацио» сразу начал с осечки. В Бергамо «орлята» потерпели поражение от «Аталанты» (2:3). Но позже бело-голубые победили «Фиорентину» (2:1) и «Торино» (2:1).

«Милан»

В 29 поединках итальянского первенства клуб из одноименного города сумел набрать 43 балла. В таблице чемпионата он находится на седьмой позиции.

Незадолго до приостановки сезона «Милан» на «Сан-Сиро» разошелся миром с «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии (1:1). А в ответной встрече 12 июня голов болельщики не увидели (0:0).

В Серии А до паузы «россонери» заработали 4 очка в трех матчах. В 24-м туре подопечные Стефано Пиоли обыграли «Торино» (1:0). Затем миланцы скатали вничью с «Фиорентиной» (1:1) и уступили «Дженоа» (1:2).

После рестарта чемпионата «Милан» пока никому не проигрывал. В первых двух встречах «дьяволы» одолели «Лечче» (4:1) и «Рому» (2:0), а в поединке со СПАЛом команда Пиоли завоевала лишь 1 балл (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 3.36, а на победу «Милана» — 3.19.

Сейчас оба клуба находятся в неплохой форме и продолжают решать локальные задачи в чемпионате. В очном матче очки терять никто не захочет, поэтому игра будет открытой.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.01. 0