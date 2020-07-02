«Реал» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Ла Лиги 2 июля 2020 года

В 33 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 2 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Хетафе».

«Реал»

За 32 матча Примеры клуб из столицы Испании заработал 71 очко. В турнирной таблице он находится на 1 месте, опережая «Барселону» на 1 пункт.

Перед уходом на паузу «Реал» трижды оступился в чемпионате. В 24-м туре команда Зинедина Зидана сыграла вничью с «Сельтой» на «Бернабеу» (2:2), после чего она потерпела поражение от «Леванте» на выезде (0:1).

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В Лиге чемпионов мадридцы в родных стенах упустили победу над «Ман Сити» (1:2), а затем в Эль-Класико они прихлопнули «Барселону» (2:0). Еще одна потеря очков в Примере случилась в матче с «Бетисом» (1:2).

Но после возобновления сезона мадридцы идут уверенно. В пяти поединках после рестарта «Реал» одержал верх над «Эйбаром» (3:1), «Валенсией» (3:0), «Реалом Сосьедад» (2:1), «Мальоркой» (2:0) и «Эспаньолом» (1:0).

«Хетафе»

Клуб, базирующийся в пригороде Мадрида, замыкает в таблице пятерку сильнейших, имея на своем счету 52 очка. Однако к нему подбирается «Вильярреал», который успел набрать 51 балл.

Перед уходом на карантин «Хетафе» выбил «Аякс» из плей-офф Лиги Европы по сумме двух матчей 3:2, а вот между играми на евроарене подопечные Хосе Бордаласа потерпели поражение от «Севильи» (0:3).

В 26-м туре Примеры «городские» завоевали 3 очка, обыграв минимально «Мальорку» (0:1), а перед самой паузой синие скатали вничью с «Сельтой» (0:0).

Во время возобновления сезона «Хетафе» начал буксовать. Сперва команда Хосе Бордаласа влетела «Гранаде» (1:2), после чего она разошлась миром с «Эспаньолом» (0:0), «Эйбаром» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1). Первая победа после рестарта была добыта в матче с «Реалом Сосьедад» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, ничья оценивается в 4.70, а победа «Хетафе» — в 9.50.

Если команда Зидана берет дома три очка, она сможет оторваться от «Барсы» на 4 пункта, поэтому «сливочные» попытаются обеспечить себе комфортное преимущество в данном поединке. Наши прогноз и ставка — победа «Реала» с форой -1 за 1.65. 0