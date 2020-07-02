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    «Уэска» и «Лас-Пальмас» сыграют по низам?

    «Уэска» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Сегунды 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Лас-Пальмас»
    Рафаэль Мир
    В четверг, 2 июля, в рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Уэска» на своей арене сыграет с «Лас-Пальмасом». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Уэска» — «Лас-Пальмас».
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Июля 2020 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 20:30 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.65
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    «Уэска»

    «Уэска» ведет в этом сезоне борьбу за повышение в классе. На данный момент команда идет в зоне плей-офф, на третьем месте, отставая от прямого выхода на три пункта.

    Арагонцы вышли из незапланированного отпуска с выездной виктории над «Малагой» со счетом 3:1, после чего они не могли выиграть три встречи подряд.

    В этот период «оскенцы» уступили дома «Мирандесу» (1:2), а также расписали мировые с «Альбасете» (2:2) в гостях и с «Кадисом» (1:1) в родных стенах. В своей последней проведенной встрече они в чужих стенах переиграли «Сарагосу» (1:0).

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    • В 18 домашних играх текущего первенства «Уэска» добыла 12 победных результатов, трижды заканчивала матч мировыми исходами и трижды проиграла, разница мячей — 30:16.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» на данный момент с 47 очками находится на 14 месте в турнирной таблице, опережая на шесть баллов зону вылета.

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    Островитяне после рестарта еще не знали горечи поражения, выиграв две встречи при трех ничейных результатах, пропустив за все это время всего лишь один гол.

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    В минувшем туре «желто-синие» в родных стенах поделили очки с «Эльче» (1:1), а перед этим они расписали мировую с «Альбасете» (1:1) на выезде.

    Вне родных стен «Лас-Пальмас» выиграл только в пяти матчах из 18, еще семь игр закончил мировыми исходами и шесть поединков проиграл, разница мячей — 15:20.

    В первом круге «Уэска» в гостях взяла верх над «Лас-Пальмасом» — 1:0.

    Прогноз на «Уэска» — «Лас-Пальмас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Уэски» — 2.20, победа «Лас-Пальмаса» — 3.70, ничья — 3.15.

    Прогнозируем, что в предстоящем поединке, где сыграют коллективы из разных полюсов турнирнки, много забитых мячей не будет. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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    «Уэска» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Сегунды 2 июля 2020 года. Прогноз на «Уэска» — «Лас-Пальмас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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