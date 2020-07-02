«Уэска» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Сегунды 2 июля 2020 года

В четверг, 2 июля, в рамках 37-го тура второго испанского дивизиона «Уэска» на своей арене сыграет с «Лас-Пальмасом». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Уэска» — «Лас-Пальмас».

«Уэска»

«Уэска» ведет в этом сезоне борьбу за повышение в классе. На данный момент команда идет в зоне плей-офф, на третьем месте, отставая от прямого выхода на три пункта.

Арагонцы вышли из незапланированного отпуска с выездной виктории над «Малагой» со счетом 3:1, после чего они не могли выиграть три встречи подряд.

В этот период «оскенцы» уступили дома «Мирандесу» (1:2), а также расписали мировые с «Альбасете» (2:2) в гостях и с «Кадисом» (1:1) в родных стенах. В своей последней проведенной встрече они в чужих стенах переиграли «Сарагосу» (1:0).

В 18 домашних играх текущего первенства «Уэска» добыла 12 победных результатов, трижды заканчивала матч мировыми исходами и трижды проиграла, разница мячей — 30:16.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» на данный момент с 47 очками находится на 14 месте в турнирной таблице, опережая на шесть баллов зону вылета.

Островитяне после рестарта еще не знали горечи поражения, выиграв две встречи при трех ничейных результатах, пропустив за все это время всего лишь один гол.

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В минувшем туре «желто-синие» в родных стенах поделили очки с «Эльче» (1:1), а перед этим они расписали мировую с «Альбасете» (1:1) на выезде.

Вне родных стен «Лас-Пальмас» выиграл только в пяти матчах из 18, еще семь игр закончил мировыми исходами и шесть поединков проиграл, разница мячей — 15:20.

В первом круге «Уэска» в гостях взяла верх над «Лас-Пальмасом» — 1:0.

Прогноз на «Уэска» — «Лас-Пальмас»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Уэски» — 2.20, победа «Лас-Пальмаса» — 3.70, ничья — 3.15.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке, где сыграют коллективы из разных полюсов турнирнки, много забитых мячей не будет. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0