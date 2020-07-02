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    Оторвется ли «Эйбар» от зоны вылета?

    «Эйбар» — «Осасуна». Прогноз (к. 5.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Осасуна»
    «Эйбар» выиграл два предыдущих матча
    В 33 туре испанской Примеры «Эйбар» сыграет с «Осасуной» на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Матч состоится 2 июля в 20:30 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Июля 2020 года
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    «Эйбар»

    «Эйбар» ведет в этом сезоне борьбу за выживание. Команда с 35 набранными очками расположился на 15 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть пунктов.

    «Оружейники» после отдыха заработали восемь баллов. Но начали они с выездного поражения от мадридского «Реала» со счетом 1:3, а затем не знали горечи неудач.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сперва состоялась два ничейных результата — дома с «Атлетиком» (2:2) и на выезде с «Хетафе» (1:1). После чего на своей территории они одолели «Валенсию» (1:0) и «Гранаду» (2:1).

    «Гранада»

    «Осасуна» в трех первых турах после возобновления сезона набрала всего одно очко и потерпела два поражения.

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    • Сперва подопечные Хагобы Аррасете сыграли вничью против «Реал Сосьедада» (1:1), а затем со счетом 0:5 уступили «Атлетико».

    После этого команда гостила у «Валенсии» и проиграла со счетом 0:2. В двух предыдущих турах она победила — «Алавес» (1:0) и «Леганес» (2:1).

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    В таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 11-е место. Коллектив набрал 41 балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Эйбар» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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    «Эйбар» — «Осасуна». Прогноз (к. 5.00) и ставки на чемпионат Испании по футболу 2 июля 2020 года. Прогноз на «Эйбар» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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