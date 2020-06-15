«Леванте» — «Севилья». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 15 июня 2020 года

В 29 туре чемпионата Испании «Леванте» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Камило Кано» 15 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Леванте» — «Севилья».

«Леванте»

После 28 туров чемпионата Испании футбольная команда из Валенсии находится на 12 месте в таблице. В копилке этого коллектива имеется 34 балла.

Еще зимой «Леванте» провел кошмарный отрезок, состоявший из четырех поражений в разных турнирах. Подопечные Пако Лопеса влетели «Алавесу» (0:1), «Севилье» (1:3), «Осасуне» (0:2) и «Барсе» (1:2).

Однако в 23-м туре «лягушки» добыли победу над «Леганесом» (2:0), после чего они остались без набранных баллов в дуэли с «Вильярреалом» (1:2).

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Перед паузой подопечные Пако Лопеса отобрали очки у «Реала» (1:0), проиграли «Эйбару» (0:3), а также разбежались миром с «Гранадой» (1:1). После выхода из карантина «Леванте» вырвал ничью у «Валенсии» на «Месталье» (1:1).

«Севилья»

Севильская команда замыкает топ-3 в общекомандном зачете испанской Примеры. За 28 туров она завоевала 50 очков. На данный момент она опережает «Реал Сосьедад» на 4 пункта.

До паузы команда Юлена Лопетеги последний раз проигрывала в чемпионате 9 февраля. В 23-м туре «Севилья» в гостях оказалась слабее «Сельты» (1:2).

В Лиге Европы красно-белые прошли «ЧФР Клуж» благодаря голу на выезде. Само двухматчевое противостояние завершилось общим счетом 1:1.

Позже в Примере «Севилья» победила «Осасуну» (3:2) и увезла 1 балл из Мадрида после встречи с «Атлетико» (2:2). Возобновление сезона команда отметила победой над «Бетисом» в дерби Андалусии (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Леванте» в игре 29-го тура чемпионата Испании букмекеры предлагают котировку 5.10. Ничья оценивается в 4.30, а победа «Севильи» — в 1.68.

На «Камило Кано» коллектив Лопетеги ждет непростой поединок против команды из середины таблицы, однако первая игра после карантина показала, что красно-белые сейчас находятся в порядке и уверенно продолжают борьбу за зону ЛЧ. Наши прогноз и ставка — победа «Севильи» за 1.68. 0