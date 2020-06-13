«Фортуна» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия» Д.

«Фортуна»

На данном отрезке сезона клуб из Дюссельдорфа находится в зоне борьбы за выживание с 28 очками в запасе. От 15-й строчки, которая гарантирует спасение, команда отстает на 3 балла.

Перед приостановкой сезона «Фортуна» попрощалась с Кубком Германии, вылетев по пенальти от «Саарбрюккена» во встрече, где вратарь хозяев отразил 5 11-метровых (1:1, 6:7).

А в чемпионате страны подопечные Уве Реслера обменялись голами в игре с «Майнцем» (1:1). После паузы его коллектив расписал мировую с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2).

Первая же победа после карантина была добыта «Фортуной» во встрече с «Шальке» (2:1), после чего клуб из Дюссельдорфа крупно влетел «Баварии» (0:5). В стартовой игре лета эта команда вновь сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Боруссия» Д

В 30 играх немецкого первенства дортмундский клуб набрал 63 очка. Сейчас он занимает второе место, отставая от «Баварии» на 7 пунктов. Шансов на чемпионство при таком раскладе у «шмелей» крайне мало.

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После рестарта сезона подопечные Люсьена Фавра потерпели поражение всего в одном матче, однако это была встреча с «Баварией» на «Сигнал Идуна Парк» (0:1).

До того черно-желтые переиграли «Шальке» в дерби (4:0), а также легко справились с «Вольфсбургом» на «Фольксваген Арене» (0:2).

31 мая «Боруссия» Д на выезде забила шесть голов «Падерборну» (6:1), а в последнем на сегодня поединке дортмундцы минимально переиграли «Герту» на своем поле (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Фортуны» в игре 31-го тура Бундеслиги букмекеры предлагают котировку 8.20. Ничья оценивается в 5.40, а победа «Боруссии» Д — в 1.37.

Несмотря на отсутствие мотивации в плане борьбы за чемпионство, дортмундцам необходимо уверенно закончить сезон на втором месте. В игре с «Фортуной» гости проявят себя в атаке, забив пару-тройку голов, поскольку клуб из Дюссельдорфа очень много пропускает (60 мячей за 30 матчей). Наш прогноз и ставка — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.93. 0