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    Чего ждать от «Боруссии» Д в игре в Дюссельдорфе?

    «Фортуна» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Боруссия» Д
    Ашраф Хакими
    В 31 туре чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Июня 2020 года
    Фортуна
  • Дюссельдорф
    •  Фортуна 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
    •

    «Фортуна»

    На данном отрезке сезона клуб из Дюссельдорфа находится в зоне борьбы за выживание с 28 очками в запасе. От 15-й строчки, которая гарантирует спасение, команда отстает на 3 балла.

    Перед приостановкой сезона «Фортуна» попрощалась с Кубком Германии, вылетев по пенальти от «Саарбрюккена» во встрече, где вратарь хозяев отразил 5 11-метровых (1:1, 6:7).

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    • А в чемпионате страны подопечные Уве Реслера обменялись голами в игре с «Майнцем» (1:1). После паузы его коллектив расписал мировую с «Падерборном» (0:0) и «Кельном» (2:2).

    Первая же победа после карантина была добыта «Фортуной» во встрече с «Шальке» (2:1), после чего клуб из Дюссельдорфа крупно влетел «Баварии» (0:5). В стартовой игре лета эта команда вновь сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

    «Боруссия» Д

    В 30 играх немецкого первенства дортмундский клуб набрал 63 очка. Сейчас он занимает второе место, отставая от «Баварии» на 7 пунктов. Шансов на чемпионство при таком раскладе у «шмелей» крайне мало.

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    После рестарта сезона подопечные Люсьена Фавра потерпели поражение всего в одном матче, однако это была встреча с «Баварией» на «Сигнал Идуна Парк» (0:1).

    До того черно-желтые переиграли «Шальке» в дерби (4:0), а также легко справились с «Вольфсбургом» на «Фольксваген Арене» (0:2).

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    31 мая «Боруссия» Д на выезде забила шесть голов «Падерборну» (6:1), а в последнем на сегодня поединке дортмундцы минимально переиграли «Герту» на своем поле (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Фортуны» в игре 31-го тура Бундеслиги букмекеры предлагают котировку 8.20. Ничья оценивается в 5.40, а победа «Боруссии» Д — в 1.37.

    Несмотря на отсутствие мотивации в плане борьбы за чемпионство, дортмундцам необходимо уверенно закончить сезон на втором месте. В игре с «Фортуной» гости проявят себя в атаке, забив пару-тройку голов, поскольку клуб из Дюссельдорфа очень много пропускает (60 мячей за 30 матчей). Наш прогноз и ставка — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.93. 0

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