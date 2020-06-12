«НСИ Рунавик» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июня 2020 года

В пятницу, 12 июня, в рамках седьмого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «НСИ Рунавик» на своей арене сразится с «АБ Аргиром». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «АБ Аргир».

«НСИ Рунавик»

«НСИ Рунавик» по итогам шести игровых дней имеет в своей копилке 13 очков, с которыми идет вторым в турнирной таблице, проигрывая лидеру пять пунктов.

Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, поочередно одолев дома «ТБ Тверойри» (3:1) и на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).

Затем «пчелы» уступили на чужой территории «Викингуру» (0:1), после чего разгромили в родных стенах «ИФ Фуглафьердур» (5:0) и в гостях «Скалу» (4:0).

На прошедших выходных они расписали выездную мировую с «КИ Клаксвиком» (1:1), пропустив гол в компенсированное к матчу время.

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» с двумя набранными очками находится на восьмом месте в турнирной таблице, опережая зону вылета только на один пункт.

Стартовали «Frensurin» в этом сезоне с домашней ничьей с «Викингуром» (0:0), после чего проиграли крупно на выезде «Б-36 Торсхавну» (0:3) и дома «ХБ Торсхавну» (0:5).

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В четвертом туре коллектив набрал второй балл в розыгрыше, поделив очки вне родных стен со «Скалой» (1:1). Затем поочередно был повержен «КИ Клаксвиком» (0:6) на своей арене и «ИФ Фуглафьердуром» (2:4) в гостях.

У «АБ Аргира» на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой пять игр были проигрышными.

В прошлом чемпионате «НСИ Рунавик» трижды обыграл «АБ Аргир» (дважды по 5:1 и раз 2:0).

Прогноз и ставки

«НСИ Рунавик» в родных стенах наверняка крупно обыграет «АБ Аргир». Наш прогноз и ставка на эту игру: победа НСИ с форой (-2,5). 0