«НСИ Рунавик» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июня 2020 года

«НСИ Рунавик»
«НСИ Рунавик» по итогам шести игровых дней имеет в своей копилке 13 очков, с которыми идет вторым в турнирной таблице, проигрывая лидеру пять пунктов.
Начали это первенство «желто-черные» с двух викторий подряд, поочередно одолев дома «ТБ Тверойри» (3:1) и на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).
Затем «пчелы» уступили на чужой территории «Викингуру» (0:1), после чего разгромили в родных стенах «ИФ Фуглафьердур» (5:0) и в гостях «Скалу» (4:0).
На прошедших выходных они расписали выездную мировую с «КИ Клаксвиком» (1:1), пропустив гол в компенсированное к матчу время.
«АБ Аргир»
«АБ Аргир» с двумя набранными очками находится на восьмом месте в турнирной таблице, опережая зону вылета только на один пункт.
Стартовали «Frensurin» в этом сезоне с домашней ничьей с «Викингуром» (0:0), после чего проиграли крупно на выезде «Б-36 Торсхавну» (0:3) и дома «ХБ Торсхавну» (0:5).
В четвертом туре коллектив набрал второй балл в розыгрыше, поделив очки вне родных стен со «Скалой» (1:1). Затем поочередно был повержен «КИ Клаксвиком» (0:6) на своей арене и «ИФ Фуглафьердуром» (2:4) в гостях.
У «АБ Аргира» на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой пять игр были проигрышными.
В прошлом чемпионате «НСИ Рунавик» трижды обыграл «АБ Аргир» (дважды по 5:1 и раз 2:0).
Прогноз и ставки
«НСИ Рунавик» в родных стенах наверняка крупно обыграет «АБ Аргир». Наш прогноз и ставка на эту игру: победа НСИ с форой (-2,5). 0