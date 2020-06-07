«Унион» — «Шальке». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч Бундеслиги 7 июня 2020 года

«Унион»
«Унион» остается без побед уже шесть туров. После продолжения сезона команда трижды проиграла и заработала очко. Последнее было в позапрошлом туре, когда гости встречались с «Майнцом» (1:1).
До этого «железные» продолжили с поражения от «Баварии» со счетом 0:2. После было разгромное поражение в берлинском дерби от «Герты» (4:0) и разгром от «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).
Итого, сейчас «Унион» на 14 месте. Команда имеет 31 очко и находится в шести очках от зоны вылета.
«Шальке»
Клуб из Гельзенкирхена сейчас находится в плохой форме. Команда идет 10-й в турнирной таблице с 37 очками на счету.
Несмотря на то что «Шальке» может вести борьбу за еврокубки, коллектив Давида Вагнера теряет много баллов. Он потерпел семь поражений в восьми последних матчах.
Сперва в Бундеслиге «горняки» влетели «РБ Лейпцигу» (0:5) и «Кельну» (0:3). А затем «Старая дама» попрощалась с Кубком Германии в поединке с «Баварией» (0:1).
До футбольной паузы «Шальке» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А после возобновления чемпионата этот клуб оказался слабее «Боруссии» Д (0:4), «Аугсбурга» (0:3), «Фортуны» (1:2) и «Вердера» (0:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Унион» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0