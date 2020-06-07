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    «Унион» — «Шальке». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч Бундеслиги 7 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Шальке»
    «Шальке» проиграл семь матчей из восьми последних
    В рамках 30-го тура чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Шальке». Матч пройдет 7 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Июня 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Унион»

    «Унион» остается без побед уже шесть туров. После продолжения сезона команда трижды проиграла и заработала очко. Последнее было в позапрошлом туре, когда гости встречались с «Майнцом» (1:1).

    До этого «железные» продолжили с поражения от «Баварии» со счетом 0:2. После было разгромное поражение в берлинском дерби от «Герты» (4:0) и разгром от «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).

    Итого, сейчас «Унион» на 14 месте. Команда имеет 31 очко и находится в шести очках от зоны вылета.

    «Шальке»

    Клуб из Гельзенкирхена сейчас находится в плохой форме. Команда идет 10-й в турнирной таблице с 37 очками на счету.

    Все прогнозы на футбол

    Несмотря на то что «Шальке» может вести борьбу за еврокубки, коллектив Давида Вагнера теряет много баллов. Он потерпел семь поражений в восьми последних матчах.

    Сперва в Бундеслиге «горняки» влетели «РБ Лейпцигу» (0:5) и «Кельну» (0:3). А затем «Старая дама» попрощалась с Кубком Германии в поединке с «Баварией» (0:1).

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    До футбольной паузы «Шальке» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А после возобновления чемпионата этот клуб оказался слабее «Боруссии» Д (0:4), «Аугсбурга» (0:3), «Фортуны» (1:2) и «Вердера» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Унион» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0

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