«Динамо» К — «Александрия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч УПЛ 7 июня 2020 года

7 июня киевское «Динамо» примет «Александрию» в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги. Игра состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Динамо» К — «Александрия».

«Динамо» К

Старт после карантина для «Динамо» выдался неудачным. Команда в очередном дерби проиграла своему самому заклятому сопернику — донецкому «Шахтеру». «Горняки» нанесли «динамовцам» поражение со счетом 3:1.

Таким образом, киевляне сейчас имеют 46 очков, при этом они потеряли одну позицию и оказались уже на 4 строчке. Это чревато проведением дополнительных матчей плей-офф для попадания в основную стадию Лиги Европы.

«Динамо» не проигрывало три тура до прошлой встречи — ничья и две победы. Отметим, что клуб провел два товарищеских поединка, сыграв вничью с «Рухом» (0:0) и обыграв «Олимпик» (2:0).

«Александрия»

«Александрия» находится в трех очках от «Динамо». Команда в отличие от своего соперника выиграла первую встречу после карантина. Гости взяли верх над «Зарей» (1:0).

Это была вторая победа подряд для подопечных Владимира Шарана в чемпионате. Ну или четвертая подряд, если учесть две товарищеских встречи, проведенные перед возобновлением турнира.

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«Александрия» разгромила «Черкащину» 5:0. Помимо этого коллектив одержал уверенную победу над «Ворсклой» со счетом 4:2.

Прогноз и ставки

Для «Динамо» второе поражение подряд будет непростительным. Так что команда настроится на положительный результат. Гости не являются простым соперником. В последних очных встречах они создавали немало проблем для киевлян.

Букмекеры дают следующие котировки: 1.55 на «Динамо», 6.80 на «Александрия» и 3.90 на ничью.

Ждем от матча тотал меньше 2.5. Оба коллектива очень серьезно подойдут к игре. Особенно «динамовцы», на которых лежит груз ответственности за прошлую неудачу. 0