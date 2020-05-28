«КИ Клаксвик» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года

28 мая «КИ Клаксвик» в четвертом туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем стадионе «Инжектор Арена» сыграет с «ЭБ/Стреймур». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ЭБ/Стреймур».

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» в минувшем сезоне стал победителем фарерского первенства, прервав свой 20-летний перерыв без главного трофея. В текущем розыгрыше команда пока идет пятой, имея на своем счету шесть очков.

Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

В первом туре чемпионате «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть два поединка подряд.

Сперва они вырвали на выезде викторию у «ТБ Тверойри» (2:1), забив победный гол на девятой компенсированной минуте, а накануне легко разобрались с «ИФ Фуглафьердур» (4:1) в гостях.

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур», финишировавший в минувшем первенстве на предпоследней девятой строке, в данном чемпионате пока находится на шестой позиции, набрав в трех встречах три балла.

Этими зачетными пунктами «черно-белые» смогли разжиться в третьем туре, одолев на своей территории «ТБ Творойри» со счетом 2:0, забив голы в течении четырех минут в концовке первого тайма.

До этого коллектив из поселка Айи уступил на выезде «ХБ Торсхавну» (0:1), а в следующей игре был разгромлен в родных стенах «НСИ Рунавиком» (0:3).

Отметим, что «ЭБ/Стреймур» смог прервать свою 5-матчевую проигрышную серию.

В прошлом сезоне «КИ Клаксвик» три раза обыграл «ЭБ/Стреймур»: 2:1 и 4:0 — дома и 1:0 — в гостях.

Прогноз и ставки

«ЭБ/Стреймуру» очень тяжело даются забитые мячи, особенно в игре с лидерами. Рекомендуем в этом поединке поставить на «сухую» викторию хозяев. Наш прогноз и ставка: КИ победит и не пропустит. 0