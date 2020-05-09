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    «Гвангю» — «Соннам»: голы будут в обе стороны?

    «Гвангю» — «Соннам». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи по футболу 9 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз на «Гвангю» — «Соннам»
    «Соннам»
    В субботу, 9 мая, в первом туре К-Лиги «Гвангю» на своей арене сыграет с «Соннамом». Начало игры — в 13:00 по мск. Прогноз на «Гвангю» — «Соннам».
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 09 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Гвангю»

    «Гвангю» в прошлом сезоне стал победителем К-Лиги 2 и поднялся в элиту корейского футбола.

    В 36 поединках второго по рангу дивизиона «грифоны» добыли 21 викторию, десять встреч завершили мировыми исходами и пять раз уходили с поля поверженными, разница мячей составила 59:31.

    За 18 домашних встреч текущего сезона команда из одноименного города потерпела лишь одно поражение, 12 игр выиграла и пять матчей свела вничью.

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    • Стоит отметить, что у коллектива на данный момент бескомпромиссная серия, которая состоит из 11 матчей.

    «Соннам»

    «Соннам» по итогам регулярного первенства К-Лиги 1 был девятым среди 12 участников, набрав в 33 поединках 38 очков (+10,=8,-15), разница забитых и пропущенных — 25:36.

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    В так называемой группе вылета «пегасы» заняли третье место среди шести участников, выиграв в этом турнире две игры при двух поражениях и одном ничейном исходе.

    В 19 гостевых встречах минувшего сезона «черно-белые» добыли пять викторий, четыре раза сыграли вничью и в десяти играх терпели фиаско, соотношение мячей — 13:23.

    Последний раз эти команды играли между собой в 2018 году. И тогда в рамках К-Лиги 2 на поле «Гвангю» коллективы обменялись победами (по 1:3), а в Соннаме дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

    Прогноз на «Гвангю» — «Соннам»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гвангю» — 2.55, победа «Соннама» — 3.25, ничья — 3.35.

    Соперники в очном противостоянии часто огорчают друг друга. Наверняка и в этой игре они обменяются результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Гвангю» — «Соннам». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи по футболу 9 мая 2020 года. Прогноз на «Гвангю» — «Соннам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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