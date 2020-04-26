«Душанбе-83» — «ЦСКА-Памир». Прогноз и ставки на матч чемпионата Таджикистана 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, «Душанбе-83» на своем поле примет «ЦСКА-Памир» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в столице, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Душанбе-83» — «ЦСКА-Памир».

«Душанбе-83»

В прошлом сезоне «Душанбе-83» выступал в первой лиге, где занял третье место и добыл путевку в элитный дивизион.

В высшей лиге столичная команда стартовала не очень успешно: одно набранное очко в трех сыгранных турах.

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Футболисты «Душанбе-83» потерпели поражения от «Истиклола» (0:7) и «Локомотива» (0:1), а также сыграли вничью с «Файзкандом» (0:0).

«ЦСКА-Памир»

«ЦСКА-Памир» в прошлом сезоне занял четвертое место в турнирной таблице высшей лиги, немного не дотянув до азиатских кубков.

На данный момент на счету «армейцев» три очка, которые они набрали благодаря победе над «Локомотивом» (3:1).

Также «ЦСКА-Памир» потерпел поражения от «Худжанда» (1:3) и «Истиклола» (0:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «ЦСКА-Памира» — 1.92, победа «Душанбе-83» — 3.60, ничья — 3.30.

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«Душанбе-83» — новичок высшей лиги, который, как показали первые матчи сезона, еще не готов на равных бороться с более опытными командами. Подтверждением этому служит 0 в графе «забитые мячи» и всего одно набранное очко.

Какие бы проблемы не преследовали «армейцев», они просто обязаны побеждать новичка элитного чемпионата. Наш прогноз — «победа гостей».

Еще один интересный вариант — «гости победят и не пропустят». Эта ставка принимается с коэффициентом 4.00. 0