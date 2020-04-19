«Истиклол» — «Хатлон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Высшей лиги 19 апреля 2020 года

В третьем туре чемпионата Таджикистана лидер «Истиклол» примет в Душанбе «Хатлон». Матч состоится 19 апреля в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Истиклол» — «Хатлон».

«Истиклол»

Команда является лидером турнира. Она выиграла два стартовых матча, набрав 6 очков. При этом на счету хозяев 9 забитых и ни одного пропущенного мяча.

В первом туре представители Душанбе разгромили «Душанбе 83» со счетом 0:7. В прошлый раз им удалось обыграть в очередном дерби ЦСКА с результатом 2:0.

Кроме этого «Истиклол» взял Суперкубок Таджикистана перед стартом сезона, обыграв «Худжанд» 2:1. С этим же соперником коллектив разобрался в Кубке АФК со счетом 2:0. Таким образом, команда выиграла 4 матча подряд.

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В новом сезоне Истиклол выиграл три домашних матча, забивая в каждом по 2 гола.

«Хатлон»

«Хатлон» дышит хозяевам в спину, поскольку клуб тоже набрал 6 очков. За командой закреплена вторая позиция. В отличие от соперника гости пропускали в предыдущих играх. Сейчас статистика голов выглядит так — 5 забитых и 3 пропущенных.

Команда выиграла у «Истаравшана» в первом туре 2:1. После этого была не совсем убедительная победа в гостях у «Худжанда» с результатом 2:3.

Последние результаты позволили гостям прервать 5-матчевую безвыигрышную серию, состоящую из двух ничьей и трех поражений.

Прогноз

«Хатлону» ни разу не удавалось выигрывать у «Истиклола». Чемпионы шести сезонов подряд выиграли 2 из 3 последних матчей.

В связи с этим букмекеры дают следующие коэффициенты: 1.06 на хозяев и 16.5 на гостей. На ничью предлагают 8.90.

В трех матчах прошлого года «Истиклол» забивал в ворота «Хатлона» не менее двух мячей. При этом в двух турах у самого титулованного клуба 9 голов. Так как «красно-черные» мало пропускают, можно поставить на их «сухую» победу с коэффициентом 1.71. 0