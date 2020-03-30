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    «Мидлсбро» и «ВВВ Венло» покажут результативную игру

    «Мидлсбро» — «ВВВ Венло». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 30 марта 2020 года

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    Прогноз на «Мидлсбро» — «ВВВ Венло»
    «Мидлсбро»
    30 марта «Мидлсбро» сразится с «ВВВ Венло» в матче FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup. Прогноз на «Мидлсбро» — «ВВВ Венло».

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» под руководством игрока Danny Taylor выдало в 1/16 одно из самых ярких выступлений в этом турнире. Там прошел очень результативный поединок с «Уолсоллом». Счет в игре был 5:4 в пользу «Боро».

    Очень непростое противостояние получилось с «Сентрал Кост Маринерс». Пришлось играть два матча, поскольку первый завершился вничью.

    Результат первой встречи был 2:2, а не привычные 1:1, как часто бывает на этом турнире. В ответной встрече «Мидлсбро» удалось выиграть, забив лишь один мяч.

    «ВВВ Венло»

    От клуба «ВВВ Венло» на турнире выступает Dennis Verhoeven, который является профессиональным игроком в FIFA.

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    Во всех трех стадиях «Венло» побеждал сразу в первом матче, причем встречи были только с английскими командами.

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    • Так вначале была обыграна «Астон Вилла» (2:1). После была победа на «Миллуоллом» (3:0). В прошлый раз Verhoeven переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1.

    Прогноз

    Представитель «Венло» очень техничный и прекрасно работает в атаке. Он уверенно прошел две последние стадии, хотя букмекеры не считают его фаворитом.

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    Коэффициенты на команды все же разнятся. На «Мидлсбро» дают 2.03, а на «ВВВ Венло» предлагают 3.05.

    Учитывая последние результаты обоих игроков, хотим предложить ставку «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.87. 0

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    «Мидлсбро» — «ВВВ Венло». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 30 марта 2020 года. Прогноз на «Мидлсбро» — «ВВВ Венло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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