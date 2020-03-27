«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 27 марта 2020 года

В пятницу, 27 марта, во втором туре высшей лиги чемпионата Белоруссии жодинское «Торпедо-БелАЗ» дома примет бобруйскую «Белшину». Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина».

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо» в стартовом поединке этого розыгрыша Высшей лиги чемпионата Белоруссии нанесло неожиданное гостевое поражение солигорскому «Шахтеру» — 1:0.

Единственный гол провел бразилец Габриэль Рамос, забитый на первой добавленной к игре минуте. Отметим, что жодинцы нанесли всего лишь два удара в створ ворот соперника.

Для «торпедовцев» это была уже третья официальная игра в этом году. До этого они дважды уступили солигорцам в розыгрыше Кубка страны: 0:1 дома и 0:2 на выезде.

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Прошлый сезон белорусского первенства «автозаводцы» завершили на шестом месте, набрав в 30 поединках 45 очков, отстав аж на 20 баллов от третьей строки.

«Белшина»

«Белшина», которая после 4-летнего перерыва вернулась в Высшую лигу чемпионата Белоруссии, стартовый поединок в вышке проиграла.

В родных стенах бобруйцы оказались слабее «Минска», уступив 1:3. Хозяева открыли счет на 7-й минуте, но во втором тайме пропустили в свои ворота трижды.

Отметим, что в межсезонье «Белшина» продала в российский «Нефтехимик» лучшего бомбардира Александра Юшина, который отметился 26 голов в 27 играх первенства.

В межсезонье «красно-черные» сыграли девять товарищеских матчей, где четыре игры выиграли, дважды сыграли вничью и трижды уступили. При этом все соперники были белорусские команды.

Последний раз эти команды играли между собой в 2016 году. И тогда в Жодино была ничья 2:2, а в Бобруйске победило «Торпедо» — 3:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо-БелАЗ» — 1.63, победа «Белшины» — 6.60, ничья — 4.00.

«Белшине», показавшая слабую игру в первом туре, будет очень трудно рассчитывать на благоприятный исход в Жодино, поэтому мы ставим на викторию хозяев. Наши прогноз и ставка: победа «Торпедо» за 1.63. 0