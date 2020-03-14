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    Вернется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?

    «Брест» — «Лилль». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Брест» — «Лилль»
    «Лилль» выиграл шесть из семи предыдущих матчей
    14 марта «Брест» примет «Лилль» в рамках 29 тура Лиги 1. Поединок пройдет на стадионе «Франсис ле Бле». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Брест» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.78
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    «Брест»

    Февраль подопечные Оливье Даль'Ольо начали крупным выездным поражением от «Дижона» (0:3), после чего на своем поле ушли от поражения в матче с «Бордо» (1:1).

    Затем «Брест» на выезде разошелся миром с «Ренном» (0:0). Кроме того, клуб дома удержал победу над «Сент-Этьеном» (3:2), трижды забив до перерыва и едва не упустив победу во втором тайме.

    С тех пор команда не знает побед в трех поединках кряду. Сперва она сыграла вничью с «Ниццей» (2:2), после чего проиграла со счетом 0:1 «Анже» и «Реймсу».

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    После 28 туров Лиги 1 «Брест» с 34 очками на 14-м месте.

    «Лилль»

    «Лилль» после 28 туров занимает 4 место с 49 очками. С «Ренном» (3 место) клуб борется за Лигу чемпионов. Разрыв составляет всего один балл.

    «Доги» выиграли 6 из 7 матчей в Лиге 1. Серию немного портит поражение от «Марселя» со счетом 1:2. Аналогичный результат был в матче со «Страсбургом», только там «Лилль» выиграл.

    Также были победы над «Ренном» (1:0), «Анже» (2:0), «Тулузой» (3:0) и «Нантом» (1:0). В прошлом туре команда выиграла у «Лиона» 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    «Брест» — «Лилль». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года. Прогноз на «Брест» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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