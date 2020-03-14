«Брест» — «Лилль». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года

«Брест»
Февраль подопечные Оливье Даль'Ольо начали крупным выездным поражением от «Дижона» (0:3), после чего на своем поле ушли от поражения в матче с «Бордо» (1:1).
Затем «Брест» на выезде разошелся миром с «Ренном» (0:0). Кроме того, клуб дома удержал победу над «Сент-Этьеном» (3:2), трижды забив до перерыва и едва не упустив победу во втором тайме.
С тех пор команда не знает побед в трех поединках кряду. Сперва она сыграла вничью с «Ниццей» (2:2), после чего проиграла со счетом 0:1 «Анже» и «Реймсу».
После 28 туров Лиги 1 «Брест» с 34 очками на 14-м месте.
«Лилль»
«Лилль» после 28 туров занимает 4 место с 49 очками. С «Ренном» (3 место) клуб борется за Лигу чемпионов. Разрыв составляет всего один балл.
«Доги» выиграли 6 из 7 матчей в Лиге 1. Серию немного портит поражение от «Марселя» со счетом 1:2. Аналогичный результат был в матче со «Страсбургом», только там «Лилль» выиграл.
Также были победы над «Ренном» (1:0), «Анже» (2:0), «Тулузой» (3:0) и «Нантом» (1:0). В прошлом туре команда выиграла у «Лиона» 1:0.
Прогноз
Букмекеры закономерно считает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, ничья — в 3,60.
Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0