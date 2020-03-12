«Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 12 марта 2020 года

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» будет принимать «Шахтер» при пустых трибунах. Матч пройдет 12 марта на «Фольцваген Арене». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Шахтер».

«Вольфсбург»

В Лиге Европы «Вольфсбург» вышел в плей-офф со второго места в группе с «Гентом», «Сент-Этьеном» и «Александрией».

В первом раунде плей-офф турнира команда Оливера Гласнера дважды обыграла шведский «Мальме» — 2:1 дома и 3:0 на выезде.

В двух своих последних матчах «Вольфсбург» сыграл вничью в Лиге Европы — 2:2 с «Унионом» и 0:0 с «РБ Лейпциг».

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В таблице чемпионата Германии «волки» идут седьмыми. У команды 36 очков после 25 туров.

«Шахтер»

«Шахтер» в Лигу Европы перешел из Лиги чемпионов, где занял третье место в одной группе с «Манчестер Сити», «Аталантой» и загребским «Динамо».

В 1/16 финала ЛЕ «Шахтер» прошел «Бенфику». Подопечные Луиша Каштру выиграли со счетом 2:1 дома, после чего сыграли вничью 3:3 на выезде.

В двух последних матчах чемпионата Украины «Шахтер» играл результативно — «горняки» со счетом 4:1 разгромили «Днепр-1», после чего со счетом 4:3 обыграли «Колос».

В 22 турах УПЛ «Шахтер» набрал 59 очков и уверенно лидирует в чемпионате, опережая киевское «Динамо» на 14 очков.

Прогноз и ставка

На победу «Вольфсбурга» в первом матче букмекеры дают коэффициент 2,27, на ничью — 3,54, а на победу «Шахтера» — 3,40.

«Шахтер» в еврокубках играет результативно и матч против «Вольфсбурга» вряд ли станет исключением. У «горняков» прекрасная атака, но в то же время хромает оборона. К тому же эту встречу из-за травмы пропустит ведущий опорный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко.

Наши прогноз и ставка на матч — обе забьют с коэффициентом 1,85. 0