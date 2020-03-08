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    Останется ли «Реал» на вершине таблицы?

    «Бетис» — «Реал». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 8 марта 2020 года

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    В 27 туре чемпионата Испании «Бетис» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» 8 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Марта 2020 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.80
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    «Бетис»

    Коллектив, который базируется в Севилье, на данном этапе чемпионата Испании идет 14 в турнирной таблице. За 26 матчей команда завоевала 30 баллов.

    В Примере «Бетис» давненько не радовал своих поклонников победой. Последний раз три очка подопечные Руби брали 19 января. Тогда в родных стенах хозяева одолели «Реал Сосьедад» (3:0).

    Чуть позже «Бетикос» вылетели из Кубка Короля, проиграв «Райо Вальекано» в серии пенальти (3:3, 2:4). Затем в Ла Лиге зелено-белые уступили «Хетафе» (0:1) и сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1).

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    Следующий тур Примеры закончился для «Бетиса» поражением от «Барселоны» (2:3), после чего «Гелиополиты» расписали мировую с «Леганесом» (0:0) и «Мальоркой» (3:3). 29 февраля коллектив Руби оказался слабее «Валенсии» (1:2).

    «Реал»

    После 26 тура столичному клубу удалось вернуться на первую позицию в таблице чемпионата Испании. За 26 матчей Ла Лиги эта команда заработала 56 очков, опередив «Барсу» на 1 балл.

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    • Февраль коллектив Зидана провел не очень удачно, несмотря на победу 1 числа в поединке с «Атлетико» (1:0). Через несколько дней «Реал» вылетел из Кубка страны, уступив дома «Реалу Сосьедад» (3:4).

    В следующих трех матчах Примеры «королевский клуб» заработал всего четыре очка. Сперва «сливочные» одолели «Осасуну» (4:1), а затем они расписали мировую с «Сельтой» (2:2) и проиграли «Леванте» (0:1).

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    Неудачи мадридской команды продолжились и на евроарене, где 26 февраля «Реал» дома не справился с «Ман Сити» (1:2). 1 марта команда Зидана одержала верх над «Барсой» в важном поединке за лидерство в чемпионате (2:0).

    Прогноз и ставки

    Победа «Бетиса» оценивается в 4,60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,02, а на победу «Реала» — 1,78.

    В нынешнем сезоне «сливочные» настроены только на первое место в Примере, поэтому команда Зидана должна справляться с такими сложными поединками, как грядущая битва на «Бенито Вильямарин». Наш прогноз и ставка — победа «Реала» с коэффициентом 1,78. 0

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    «Бетис» — «Реал». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 8 марта 2020 года. Прогноз на «Бетис» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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