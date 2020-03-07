«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Бундеслиги 7 марта 2020 года

В 25 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Бай-Арене» 7 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

«Вольфсбург»

В Бундеслиге «Вольфсбург» на данный момент находится на седьмой позиции. За 24 тура «волки» набрали 35 баллов. От зоны еврокубков они отстают на один пункт.

Февраль подопечные Оливера Гласнера провели без поражений. В национальном первенстве зелено-белые одолели «Падерборн» (4:2), сыграли вничью с «Фортуной» (1:1), победили «Хоффенхайм» (3:2) и разгромили «Майнц» (4:0).

В рамках 1/16 финала Лиги Европы на немецкий клуб взял верх над «Мальме» с общим счетом 5:1. В предыдущем туре «Волки» сыграли вничью с «Унион Берлином» (2:2), тем не менее, беспроигрышная серия достигла семи матчей.

«РБ Лейпциг»

Февраль начался с того, что «Лейпциг» дома ушел от поражения в матче чемпионата с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2), а затем вылетел в 1/8 финала Кубка Германии уступив на выезде «Айнтрахту» (1:3).

Выездной матч с «Баварией» в Мюнхене завершился без забитых мячей, а вернувшись домой «Быки» разгромили бременский «Вердер» со счетом 3:0.

В последних трех матчах — в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» на выезде победил лондонский «Тоттенхэм» (1:0), а в Бундеслиге «Шальке» (5:0), после чего там же была ничья с «Байером» (1:1).

После 24 туров Бундеслиги «Лейпциг» с 49 очками на 2-м месте, на три балла отставая от «Баварии». Беспроигрышная серия клуба составляет пять поединков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,90, ничья — 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0