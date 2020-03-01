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    «Ман Сити» не остановится на пути к трофею

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Английской лиги 1 марта 2020 год

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
    Кевин Де Брюйне
    В финале Кубка Английской лиги «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити». Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Марта 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 17.00
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 1.18
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    Коллектив из Бирмингема начал соревноваться за трофей Английской лиги со стадии 1/32. 27 августа на стадионе «Александра» гости не оставили шансов «Крю» (6:1).

    Через месяц эта команда сумела выбить из турнира «Брайтон» (3:1), после чего она в напряженном домашнем поединке одержала верх над «Вулверхэмптоном» (2:1).

    На стадии четвертьфинала «львы» встретились с «Ливерпулем». Пока основа красных играла в КЧМ, их молодежь была разгромлена на «Вилла Парк» (0:5).

    В полуфинале подопечные Дина Смита сошлись с «Лестером». Сперва на «Кинг Пауэр» коллективы расписали мировую (1:1), а затем «львы» переиграли команду Роджерса со счетом 2:1.

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    А вот в чемпионате Англии «Астон Вилла» ведет борьбу за сохранение прописки. За 27 матчей в рамках Премьер-лиги «львы» сумели заработать всего 26 баллов, вследствие чего они располагаются на 17 месте.

    От зоны вылета коллективу Дина Смита пока трудно отдалиться. Ближайшего соперника из нижней части таблицы «Вилла» опережает всего на 1 балл.

    К финалу Кубка Англии представители Бирмингема подходят в неважной форме. В трех февральских поединках в чемпионате «львы» не набрали ни единого очка.

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    • 1 числа «Астон Вилла» в гостях не справилась с «Борнмутом» (1:2), а через пару недель команда Смита уступила дома «Тоттенхэму» (2:3). Последний на сегодня матч с «Саутгемптоном» также закончился поражением (0:2).

    «Манчестер Сити»

    Впервые в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» сыграл в Кубке лиги 24 сентября. В рамках 1/16 финала на стадионе «Дипдейл» гости легко справились с «Престоном» (3:0).

    А через месяц зрители на «Этихад» стали свидетелями победы «небесно-голубых» над «Саутгемптоном» (3:1). В четвертьфинальном поединке «сити» одержал верх над «Оксфордом Юнайтед» (3:1).

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    • В двух полуфинальных встречах сошлись две манчестерские команды в дерби. Первый матч между «Манчестер Сити» и «Манчестером Юнайтед» завершился победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 3:1.

    В ответной встрече уже коллектив Сульшера был сильнее (0:1), однако, по разнице мячей битву принципиальных соперников выиграли «горожане» (3:2).

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    • В английском первенстве «Манчестер Сити» уже давно не борется за чемпионство. На данном этапе сезона «небесно-голубые» идут вторыми с 57 очками на счету. «Ливерпуль» же находится в недосягаемых 22 пунктах.

    Перед ответной полуфинальной игрой с МЮ в рамках кубка Лиги подопечные Пепа Гвардиолы разнесли «Фулхэм» в Кубке страны (4:0).

    А в первой встрече февраля «сити» в Лондоне потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:2). В следующих матчах Премьер-лиги манчестерская команда одержала верх над «Вест Хэмом» (2:0) и «Лестером» (1:0).

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    Помимо борьбы за кубки страны, «горожане» сражаются и в Лиге чемпионов. 26 февраля в рамках 1/8 финала коллектив Гвардиолы на «Сантьяго Бернабеу» добыл волевую победу над «Реалом» (2:1).

    Прогноз и ставки

    На победу «Астон Виллы» в финальном матче Кубка лиги букмекеры дают коэффициент 17,0, ничья оценивается в 8,70, а победа «Манчестер Сити» — в 1,17.

    Несмотря на сложный выездной поединок в Лиге чемпионов, коллектив из Манчестера должен легко справиться с «Виллой», которая в феврале не побеждала. Наши прогноз и ставка на матч — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,62. 0

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Английской лиги 1 марта 2020 год. Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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