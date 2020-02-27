ЛАСК — АЗ Алкмар. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В четверг, 27 февраля, ЛАСК на своем поле примет АЗ Алкмар в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Австрии на стадионе «Линцер», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на ЛАСК — АЗ Алкмар.

ЛАСК

Футболисты ЛАСКа вышли в 1/16 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе D, где опередили «Спортинг», ПСВ и «Русенборг».

В первом матче 1/16 финала «черно-белые» разошлись миром с АЗ (1:1). Выйдя вперед на 26-й минуте, австрийская команда упустила победу на 86-й минуте, пропустив с пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Австрии ЛАСК занимает первое место, набрав 48 очков в 20 сыгранных турах. В двух последних матчах подопечные Валерьена Исмаэля обыграли «Зальцбург» (3:2) и «Санкт-Пельтен» (4:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

Серьезных кадровых проблем у ЛАСКа на данный момент нет.

АЗ Алкмар

АЗ в группе L Лиги Европы занял второе место, пропустив вперед «Манчестер Юнайтед», но опередив «Партизан» и «Астану».

На своем поле «сырные фермеры» чудом избежали поражения от ЛАСКа (1:1). Несмотря на то, что они больше владели мячом (62 процента против 38), хозяева нанесли значительно меньше ударов по воротам (7 против 14).

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов АЗ идет вторым, имея на своем счету 50 набранных очков в 23 сыгранных турах.

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На минувших выходных команда Арне Слота переиграла «Зволле» (2:0), хотя перед этим уступила «Твенте» (0:2).

После травм у АЗ восстанавливаются Рон Влаар, Пантелис Хацидиакос и Вуйтенс Стейн.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЛАСКа — 1.85, победа АЗ — 4.10, ничья — 3.70.

Очевидно, что результат первой встречи играет на руку австрийцам, которые с первых минут могут избрать осторожную и выжидательную тактику, чтобы подловить соперника на контратаке.

Впрочем, стоит понимать, что АЗ загнал себя в такой угол, из которого может выйти только в том случае, если забьет гол в гостях.

Учитывая тот факт, что «сырные фермеры» в целом играют результативно, нам кажется, что им удастся пробить оборону ЛАСКа. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.76.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85. 0