ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландХоланд — уже звезда, но это еще не предел «Спартак» — «Зенит»Восемь ожиданий от весенней части РПЛ «Челси» — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в Италии
  • 00:55
    • «Наполи» и «Барселона» не выявили победителя
  • 00:51
    • «Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
  • 22:33
    • Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
  • 21:44
    • СКА на выезде обыграл ЦСКА в армейском дерби
  • 21:33
    • «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
  • 21:16
    • «Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина
  • 21:01
    • МОК в мае может рассмотреть вопрос отмены Олимпиады-2020
    Все новости спорта

    Удержит ли ЛАСК преимущество, добытое в гостях?

    ЛАСК — АЗ Алкмар. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 27 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ЛАСК Прогнозы на АЗ Алкмар Календарь Лиги Европы
    Прогноз на ЛАСК — АЗ Алкмар
    Жоау Клаусс Де Мелло
    В четверг, 27 февраля, ЛАСК на своем поле примет АЗ Алкмар в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Австрии на стадионе «Линцер», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на ЛАСК — АЗ Алкмар.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    ЛАСК

    Футболисты ЛАСКа вышли в 1/16 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе D, где опередили «Спортинг», ПСВ и «Русенборг».

    В первом матче 1/16 финала «черно-белые» разошлись миром с АЗ (1:1). Выйдя вперед на 26-й минуте, австрийская команда упустила победу на 86-й минуте, пропустив с пенальти.

    В турнирной таблице чемпионата Австрии ЛАСК занимает первое место, набрав 48 очков в 20 сыгранных турах. В двух последних матчах подопечные Валерьена Исмаэля обыграли «Зальцбург» (3:2) и «Санкт-Пельтен» (4:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Серьезных кадровых проблем у ЛАСКа на данный момент нет.

    АЗ Алкмар

    АЗ в группе L Лиги Европы занял второе место, пропустив вперед «Манчестер Юнайтед», но опередив «Партизан» и «Астану».

  • Невоспетый герой. Почему никто не говорит об игре Луиса Альберто?
  • Испанский форвард показывает за «Лацио» игру не уступающую Месси. Почему никто не говорит о нем?
  • 23/02/2020

    • На своем поле «сырные фермеры» чудом избежали поражения от ЛАСКа (1:1). Несмотря на то, что они больше владели мячом (62 процента против 38), хозяева нанесли значительно меньше ударов по воротам (7 против 14).

    В турнирной таблице чемпионата Нидерландов АЗ идет вторым, имея на своем счету 50 набранных очков в 23 сыгранных турах.

    Все прогнозы на футбол

    На минувших выходных команда Арне Слота переиграла «Зволле» (2:0), хотя перед этим уступила «Твенте» (0:2).

    После травм у АЗ восстанавливаются Рон Влаар, Пантелис Хацидиакос и Вуйтенс Стейн.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЛАСКа — 1.85, победа АЗ — 4.10, ничья — 3.70.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Очевидно, что результат первой встречи играет на руку австрийцам, которые с первых минут могут избрать осторожную и выжидательную тактику, чтобы подловить соперника на контратаке.

    Впрочем, стоит понимать, что АЗ загнал себя в такой угол, из которого может выйти только в том случае, если забьет гол в гостях.

    Учитывая тот факт, что «сырные фермеры» в целом играют результативно, нам кажется, что им удастся пробить оборону ЛАСКа. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.76.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Порту — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальме — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Базель — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гент — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
    • 21:09 20/02/2020     Фрагмент боя
  • «Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера
    • 00:08 24/02/2020     Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ЛАСК — АЗ Алкмар. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на ЛАСК — АЗ Алкмар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. 701-я шайба Овечкина, дебют Ковальчука за «Кэпс», два очка ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 08:370
  • 09:56
    • «Милуоки» нанес поражение «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан»
  • 09:38
    • Гризманн: Мне нужно работать над своей игрой
  • 09:22
    • Левандовский повторил рекорд Роналду
    Юрген Клопп Футбол Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил«Ливерпуль» одержал сложную победу над «Вест Хэмом» и продолжил свой путь к чемпионству Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?
  • 2.74
    •
  • 09:03
    • Надаль вышел во второй круг турнира в Мексике
  • 08:52
    • Кике Сетьен: «Барселона» добыла положительный результат в Италии
  • 07:17
    • Гаттузо: Когда «Наполи» играем как команда, то может добиться хорошего результата
    Александр Логинов Прочие Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМИтоги чемпионата мира по биатлону — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 02:350
  • 07:03
    • Лэмпард: «Бавария» была сильнее «Челси» во всех компонентах
  • 20:32
    • Зидан: Топ-тренеров много, но мне кажется, что Гвардиола — лучший
  • 19:53
    • Маттеус: «Баварии» понадобится удача, но выиграть «требл» вполне реально
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие