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    «Вальядолид» и «Эспаньол» не будут отсиживаться в обороне?

    «Вальядолид» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол»
    Рауль де Томас
    В рамках 25-го тура испанской Примеры «Вальядолит» 23 февраля на «Хосе Соррилья» примет «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 2.97
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    У «Вальядолида» на счету находится 26 зачетных пунктов, которые позволяют команде находится на 15 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на пять баллов.

    «Пусела» за последние четыре поединка первенства смогли добыть четыре очка, добыв эти поинты в играх с «Мальоркой» (1:0) в гостях и «Вильярреалом» (1:1) в родных стенах.

    Также в этом отрезке «фиолетово-белые» были повержены на своей территории мадридским «Реалом» (0:1) и на везде «Гранадой» (1:2) в минувшем туре Ла Лиги.

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  • 19/02/2020

    • В 11 домашних встречах «Вальядолид» добыл лишь две виктории, семь игр закончил мировыми результатами и дважды проиграл, разница мячей — 11:8.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» расположился на самом дне в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своем счету 19 очков после 24 игр. От безопасной позиции каталонцев отделяет всего три балла.

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    Накануне «попугаи» были разгромлены в Англии «Вулверхэмптоном» (0:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а перед этой встречей они не знали горечи поражений в двух поединках подряд.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Оба эти матча пришлись на Примеры, где «сине-белые» сперва в родных стенах минимально одолели «Мальорку» (1:0), а в следующем туре расписали гостевую мировую с «Севильей» — 2:2.

    12 гостевых игр текущего розыгрыша Примеры принесли «Эспаньолу» три виктории, столько же ничейных исходов и шесть проигрышей, разница забитых и пропущенных — 10:19.

    «Вальядолид» в первом круге взял верх над «Эспаньолом» в Барселоне — 2:0, а в прошлом сезоне в Вальядолиде была ничья (1:1), а дома каталонцы победили — 3:1.

    Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.70, победа «Эспаньола» — 3.05, ничья — 3.00.

    Прогнозируем, что поединок коллективов, ведущих борьбу за выживание, будет результативный, так как оппоненты выйдут на это матч с желанием заработать очки по максимуму. 0

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    «Вальядолид» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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